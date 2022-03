F1-lähtöjärjestys: Red Bullin ja Ferrarin kutkuttavassa yhteenotossa on yksi merkittävä muuttuja – tuuri ja valppaus palkitaan?

Oletettavaa on, että Ferrari ja Red Bull taistelevat sunnuntaina keskenään voitosta. Mercedeksellä ollaan luottavaisia, että heidän kisavauhtinsa riittää kahden kärkitallin jälkeen jäljelle jäävälle sijalle, mutta toisaalta aika-ajoissa George Russell taipui Alpinen Esteban Oconille . Lisäksi Oconin tallikaveri Fernando Alonso ja Alfa Romeon Valtteri Bottas hävisivät Russellille vain sadasosia.

Lewis Hamilton puolestaan romahti 16. sijalle, ja hänen kohdallaan sunnuntain kisa näyttää ennakkoon lähinnä epätoivoiselta. Britti ei ole ollut missään vaiheessa viikonloppua sinut autonsa kanssa, ja mahdollista on, että Mercedes tekee Hamiltonin autoon vielä ison remontin, jonka myötä Hamilton starttaisi kisaan varikon portilta.

Renkaissa verrattain pieni ero

Pirellin rengasdatassa huomio kiinnittyy siihen, että pehmeän ja keskikovan seoksen välinen ero on verrattain pieni, vain noin puoli sekuntia kierroksella.

Paperilla nopein kilpailustrategia on yhden pysähdyksen taktiikka kovalla ja keskikovalla renkaalla, mutta kaikki riippuu rengaskulumasta. Jos se on suurta, kahden pysähdyksen taktiikka on lähes yhtä nopea kuin yksi pysähdys.