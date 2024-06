Euroopassa pitkään suosiossa ollut sometrendi on rantautunut Suomeen

On maanantai-ilta ja Espoon Otaniemen urheilukentälle on kokoontunut yli 60 juoksijan porukka.

Alkamaisillaan ei ole suinkaan minkään urheiluseuran harjoitukset tai maksullinen urheilutapahtuma, vaan kaikille avoimen juoksuporukan viikoittaiset ratatreenit.

Muualla Euroopassa niin sanottu sosiaalisen juoksun kulttuuri on ollut pinnalla jo pitkään, mutta Suomeen se on rantautunut vasta viime vuosina.

Nyt sosiaalisen juoksun suosio on kasvanut voimakkaasti muun muassa sosiaalisen median ansiosta, ja juoksuporukoita on muodostettu Suomessa usealle eri paikkakunnalle.

"Pääpointti ei ole juokseminen"

Heinäkuussa 2022 perustettu Mellow Minutes on kasvanut kavereiden kesken lenkkeilystä nyt jo yli 3 500 seuraajan sosiaalisen median yhteisöksi.

Yhteisö toimii Helsingissä ja kokoontuu tällä hetkellä joka maanantai ratatreenien pariin ja lauantaisin yhteislenkille.

– Meidän yhteisön pääpointti ei ole juokseminen, vaan sen ympärille muodostunut sosiaalinen yhteisö, jossa pääsee tutustumaan uusiin samanhenkisiin ihmisiin, kertoo Mellow Minutesin toinen perustaja Elias Ervast.

Yhteisö järjestää viikoittaisten juoksuharjoitusten lisäksi myös muita tapahtumia, kuten esimerkiksi pullajuoksuja ja pastailtoja.

Mellow Minutesin toisen perustajan Aleksandra Niirasen mukaan ennätyksellisen määrän osallistujia ovat keränneet paikallisen leipomokahvilan kanssa yhteistyössä järjestetyt pullajuoksut, jonne on parhaimmillaan osallistunut noin 180 juoksijaa.

Useat Suomessa toimivat juoksuklubit ovat aiemmin pyörineet pääosin kaupallisten intressien ympärillä tai niihin liittyminen on ollut maksullista. Nyt suosiota kasvattavat juoksuporukat ovat ilmaisia ja avoimia kaikille, eivätkä ne sido osallistujia mihinkään.

– Suomessa juoksuklubeja on ollut totta kai myös aiemmin, mutta koronan jäljiltä me huomattiin, ettei oikein ollut mitään vastaavaa meitä palvelevaa yhteisöä, joka pyörisi samalla tavalla juoksun ympärillä, Niiranen kertoo.

Juoksuporukoista lääke nuorten yksinäisyyteen

Avoimet juoksuporukat tarjoavat mahdollisuuden yhdistää eri taustoista tulevia ihmisiä saman kiinnostuksen kohteen ympärille.

Wenla Nwajei, Laura Luukkonen ja Johanna Nissilä ovat tutustuneet toisiinsa Mellow Minutesin harjoituksissa.

– Tämä yhteisö mahdollistaa upeasti ihmisten kohtaamisen. Joka kerta kun tänne tulee, niin vähän jännittää ketä täällä on, mutta aina on tavannut jonkun uuden kiinnostavan tyypin, jonka kanssa on päätynyt juttelemaan, kertoo vuosi sitten yhteisön löytänyt Luukkonen.

– Aikuisiällä harrastusten löytäminen ja aloittaminen voi olla vaikeaa, joten on tärkeää, että tällaisia matalan kynnyksen vaihtoehtoja on tarjolla, sanoo Nissilä.

"Kuka vain voi tulla"

Yhteisöllisyys, rento tunnelma ja uusiin ihmisiin tutustuminen ovat asioita, jotka yhdistävät juoksuporukoita ympäri Suomen.

Alkuvuodesta Tampereelle perustettu juoksuporukka Hapoclub tarjoaa yhteisön, johon kaikki ovat tervetulleita.

– Halusin luoda paikan, johon kuka vaan voi tulla ja tuntea olevansa osa yhteisöä riippumatta siitä, tuleeko lenkille ensimmäistä kertaa vai onko ollut ihan alusta asti mukana. Monet lenkillä kävijät ovat tulleet kertomaan, että ovat vihdoin tunteneet kuuluvansa osaksi jotain ja minusta se on todella siistiä, Hapoclubin perustaja Jemina Forss kertoo.

– Varsinkin nyt kun nuorten yksinäisyys on lisääntynyt ja opiskelijoiden taloudellinen tilanne voi olla tiukilla, on super hienoa, että tällaisia yhteisöjä luodaan, Forss sanoo.

Hapoclub kokoontuu niin ikään kahdesti viikossa juoksuharjoittelun pariin, tiistaisin yhteislenkille ja lauantaisin ratatreenille. Hapoclubin lenkeillä käy viikoittain 30–45 juoksijaa. Niin Hapoclubin kuin myös Mellow Minutesin yhteislenkeillä on ennalta määrätty vauhti, joka on pyritty asettamaan sellaiseksi, että mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan.

Juoksut myös Jyväskylässä

Toinen Helsingissä toimiva nuorten aikuisten pyörittämä juoksuyhteisö Juoksut perustettiin viime vuonna eurooppalaisesta juoksukulttuurista inspiroituneena.

Juoksut-porukka kokoontuu kahdesti viikossa ja juoksee lenkeillä kolmessa eri tasoryhmässä.

Juoksut-yhteisö on hiljattain laajentunut myös Jyväskylään, jossa lenkkejä järjestetään tällä hetkellä kerran viikossa.

– Yleisesti nuorten keskuudessa tällainen hyvinvointi on nyt suosiossa, mikä varmasti selittää juoksuporukoiden lisääntymistä. Lisäksi lenkit tarjoavat sellaista yhteisöllisyyttä, mikä koronan jälkeen oli kadoksissa, kun sosiaaliset harrastukset hiljenivät, sanoo Rasmus Sohlberg, joka on yksi Jyväskylän Juoksut-porukan vetäjistä.

– Ideana on, että kuka vaan voisi osallistua juoksutaustasta riippumatta. Lenkeillä on mukana sellaisia, jotka tavoittelevat maratonia alle kolmeen tuntiin ja sitten on niitä, jotka haluavat juosta elämänsä ensimmäisen 10 kilometrin lenkin, mikä on erittäin jees, Sohlberg sanoo.

Eri paikkakunnilla toimivia juoksuporukoita yhdistää vahva sosiaalisen median rooli. Edellä mainituilla yhteisöillä on kaikilla käytössään Instagram, jossa viestitään käytännön asioista ja viikoittaisista lenkeistä. Sosiaalisen median alustat ovat mahdollistaneet myös yhteisöjen kasvun.