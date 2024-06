Sosiaalinen juokseminen auttaa yksinäistä lenkkeilijää

Yksi Helsingissä toimivista ryhmistä on Mikkeller Running Club. Ryhmä kokoontuu aina tiistaisin baariin kaupungin ydinkeskustassa, lähtee juoksemaan ja juoksun jälkeen nauttii palautusjuomaksi oluen tai pari. Toiminta on epämuodollista ja kaikki ovat tervetulleita.

– Meillä on sanonta, ettei tarvitse olla juoksija liittyäkseen joukkoon, mutta monesta on tullut juoksija. Ja sama koskee oluttakin, kertoo Rasmus Stoltzenberg, joka on yksi MRC Helsingin kapteeneista.