Stubbin ja Zelenskyin varoitus itänaapurin ystävistä: Jos Venäjän annetaan onnistua Ukrainassa, muut voivat seurata

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo toivovansa, että voisi puhua huomenna Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Venäjän pakotteista.

Volodymyr Zelenskyi osallistuu parhaillaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien sekä Ukrainan yhteiseen kokokseen Kööpenhaminassa Tanskassa. Suomesta paikalla on presidentti Alexander Stubb.

Päättäjät vakuuttavat tänään keskiviikkona iltapäivällä julkaisemassaan lausunnossa vahvistavansa kokouksessa horjumattoman tukensa Ukrainan suvereniteetille, itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle.

– Putin ei halua rauhaa. Olemme nähneet sen selvästi viime viikkoina – ja monesti aiemminkin, lausunnossa todetaan.

Venäjä on uhka koko Euroopalle

Johtajien mukaan Ukraina olisi valmis neuvottelemaan sekä ehdottomaan ja täydelliseen tulitaukoon.

Venäjä ei ole heidän mukaansa kuitenkaan toistaiseksi sitoutunut tulitaukoon tai mihinkään toimiin, jotka johtaisivat siihen.

– Venäjä jatkaa tekosyiden etsimistä viivyttääkseen prosessia, samalla kun se lisää brutaalia ja summittaista väkivaltaa, mukaan lukien tahalliset iskut siviilejä vastaan Ukrainassa.

Venäjä muodostaa pitkäaikaisen uhan, ei vain Ukrainalle, vaan myös Euroopan turvallisuudelle, transatlanttiselle yhteisölle ja laajemmalle kansainväliselle järjestykselle.

Ukraina voi päättää omasta tulevaisuudestaan

Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajat sanovat lisäävänsä sotilaallista tukea Ukrainalle.

– Korostamme kiireellistä tarvetta nopeuttaa aseiden, ammusten ja ilmatorjuntajärjestelmien toimituksia. Tässä yhteydessä tuemme vastikään perustettua PURL-aloitetta, jonka tarkoituksena on rahoittaa Yhdysvaltojen korkean prioriteetin aseita Ukrainalle.

Ukrainan asevoimia tai maan yhteistyötä muiden maiden kanssa tule ei julkilausuman mukaan rajoittaa.

– Vahvistamme, että vain Ukraina voi päättää omasta tulevaisuudestaan.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen toivotti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tervetulleeksi Tanskaan Marienborgin edustalla lähellä Kööpenhaminaa.AFP / Lehtikuva

Uskottavat turvatakuut tarvitaan

Oikeudenmukainen ja kestävä rauha edellyttää julkilausuman mukaan vahvoja ja uskottavia turvallisuustakuita Ukrainalle.

– Olemme sitoutuneet edistämään kestävien turvallisuustakuiden kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Yhdysvaltojen, eurooppalaisten ja muiden kumppaneiden kanssa.

– Tuemme myös Ukrainan vahvaa ankkuroitumista euroatlanttiseen yhteisöön. Venäjällä ei ole veto-oikeutta Ukrainan tiellä kohti EU:ta ja Natoa.

Jos Venäjän annetaan onnistua Ukrainassa, muut voivat seurata

Tarkastelussa on myös Venäjän kasvava yhteistyö Pohjois-Korean ja Iranin kanssa.

Baltian maiden ja Pohjoismaiden johtajien mukaan Venäjän kasvava yhteistyö Pohjois-Korean ja Iranin kanssa sekä yhä tiiviimmät suhteet, myös sotilaalliset, Kiinan kanssa vaikuttavat paitsi Venäjän sotaan Ukrainassa, myös laajemmin globaaliin turvallisuuteen.

– Jos sallimme Venäjän onnistua Ukrainassa, muut voivat seurata samaa sotilaallisen aggression polkua.

Maat painottavat pakotteiden lisäämistä ja tiukkaa toimenpanoa.

Myös niille kolmansien maiden toimijoille, jotka mahdollistavat Venäjän pakotteiden kiertämisen, tulisi asettaa lisärajoitteita.

– Kun Eurooppa ja Yhdysvallat toimivat yhdessä, voimme saavuttaa todellisia ja kestäviä tuloksia.

– Pakotteiden on iskettävä syvemmälle Venäjän sotatalouteen, kohdistuttava sen ylläpitäviin verkostoihin ja tehtävä selväksi, että aggressiolla on yhä kovemmat seuraukset, julkilausumassa summataan.

