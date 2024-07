Ethän toimi näin koiralenkillä? Asiantuntijoilta varoitus: "Jos jätät nuo vihjeet huomiotta..."

Jos et itse ole sortunut siihen, olet taatusti ainakin todistanut näkyä: koiraansa ulkoiluttava omistaja tuijottaa puhelintaan lemmikin yrittäessä nuuskia ympäristöään hajamielisen isäntänsä tai emäntänsä vetäessä sitä mukanaan.

Tai kenties kuuntelet itse podcastia tai työnnät lastenvaunuja samalla, kun talutat koiraasi. Toiset saattavat hölkätä tai pyöräillä lemmikin juostessa perässä.

CNN:n haastattelemat eläinten käyttäytymiseen erikoistuneet asiantuntijat kuitenkin muistuttavat, ettei multitaskaaminen koiraa lenkittäessä ole paras idea. Asiantuntijoiden mukaan se, ettei omistaja anna lemmikilleen täyttä huomiotaan, vähintään hämmentää tai turhauttaa koiraa ristiriitaisten signaalien vuoksi, mutta pahimmillaan omistajan tarkkaamattomuus voi vaarantaa niin oman kuin koirankin turvallisuuden.

Eläinten käyttäytymisen asiantuntija Leslie Sinn kuvailee hajamielistä koiran lenkitystä kuin autoiluksi, kun kuskin huomio on kiinnittynyt muualle.

– Et kiinnitä huomioita merkkeihin siitä, että koirallasi on epämukava olla... ja jos jätät nuo vihjeet huomiotta, koska ajatuksesi on muualla, se on ongelma.

"Valppaana pitää olla koko ajan"

CNN:n haastattelemat eläinasiantuntijat kertovat näkevänsä usein ihmisiä koiralenkeillä puhumassa puhelimeensa tai työntämässä lastenvaunuja jättäen lemmikin täysin ilman huomiota. Omistaja saattaa ajatella, että oman hyväkäytöksisen koiran kanssa ei tule ongelmia, vaikka huomio suuntautuisi puhelimeen.

Mikä on tavallisin koiran ele, jota ihmiset eivät huomaa? Juttu jatkuu videon alla.

1:38 Koiran ymmärtäminen lähtee sen eleistä. Koira on luonnostaan konflikteja välttelevä eläin, joten se viestii tauotta ympäristölleen, kuinka lähelle sitä saa tulla, tai tuntuuko tilanne siitä hyvältä. Jos koira esimerkiksi haluaa etäisyyttä, se saattaa kääntää päätään poispäin, räpsytellä silmiään tai kääntää korvia taakse.

Koira-asiantuntijoiden mukaan tapa voi kuitenkin aiheuttaa muun muassa turvallisuusongelmia. Multitaskaus harvoin onnistuu tehokkaasti. Hajamieliset koiranomistajat eivät kenties havaitse mahdollisia uhkatekijöitä: pyöräilijöitä, lenkkeilijöitä, autoja tai toisia koiria.

– Valppaana pitää olla koko ajan, sanoo myös atlantalaisen koirien ulkoilutukseen ja lemmikkivahtipalveluihin erikoistuneen Crate Escapen perustaja Jacob Hollier.

Hollier sanoo vaativansa itse työntekijöiltään, etteivät he ole puhelimillaan lenkittäessään asiakkaiden koiria.

– Teen töitä 81-kiloisen tanskandoggin kanssa, ja minun pitää tarkkailla sitä koko ajan. Se on isompi kuin minä, Hollier sanoo.

Koirat saattavat myös syödä maasta jotain itselleen sopimatonta omistajan keskittyessä muihin asioihin. Seuraukset voivat olla ikävät, jos et näe koirasi nassuttavan tupakantumppia tai kuollutta rottaa.

– Jos et nähnyt sitä, et osaa viedä sitä eläinlääkärille. Tai jos viet sen, koska se on sairas, et tiedä, mitä se on syönyt, mikä auttaisi eläinlääkäriäsi hoitamaan sitä, muistuttaa eläinten käyttäytymisen asiantuntija Amy L. Pike.

Eivätkä vain koirat ole vaarassa. Asiantuntijat kertovat nähneensä hajamielisten omistajien loukkaantuvan itse kompastuessaan jalkakäytävällä tai jopa omiin koiriinsa.

Ja vaikka koiran fyysinen terveys on akuutein huoli, mitä tulee omistajan hajamielisyyden seurauksiin, asiantuntijat huomauttavat, että omistajan huomion kiinnittyminen muihin asioihin vaikuttaa esimerkiksi myös koiran käytöskoulutukseen.

Multitaskaava koiranomistaja voi jäädä paitsi hyvästä mahdollisuudesta vahvistaa koiran peruskoulutusta: istu, tule ja paikka ovat esimerkkejä käskyistä, joita voi harjoittaa käytännön tilanteessa lenkillä, muistuttaa eläinten käyttäytymisen asiantuntija Mary R. Burch Amerikan kennelliitosta.

Vaikutuksia voi olla myös koiran henkiseen hyvinvointiin. Aiemmin eläinlääkäri Iain Booth on varoittanut, että henkinen side koiran ja omistajan välillä vahingoittuu, jos omistaja kiinnittää enemmän huomiota puhelimeen kuin koiraansa. Laumaeläimenä koira tuntee tällöin olonsa yksinäiseksi ja eristetyksi.

Huomaatko, jos koirasi on ahdistunut?

Puhelimeensa syventynyt ihminen ei myöskään välttämättä huomaa, jos koira osoittaa ahdistuksen, väsymyksen tai loukkaantumisen merkkejä.

– Koirasi "puhuu" pääasiassa non-verbaalisella kehonkielellä. Jos et kiinnitä huomiota siihen, mitä se "sanoo", et tiedä, miltä koirastasi tuntuu, Amy L. Pike muistuttaa.

Kävelylenkit ovat koiralle paljon muutakin kuin fyysistä harjoitusta. Eläinasiantuntija Valli Parthasarathy muistuttaa, että kävelylenkeistä koira saa myös henkisiä hyötyjä.

Jos omistaja tallustaa eteenpäin nenä kiinni puhelimessa, koira saattaa hämmentyä ristiriitaisista viesteistä: esimerkiksi siitä, että se saa nuuskia yhtä puskaa, mutta vedetään pois toisesta.

Parthasarathy muistuttaa, että koirat kokevat maailman nenänsä kautta ja turhautuvat, jos eivät saa tutkailla ympäristöään hajujen muodossa. Asiantuntija kertoo nähneensä jopa, kuinka hajamielinen koiranomistaja on vetänyt koiraansa eteenpäin kesken tämän pissaamisen.

– Ihanteellinen kävely koiran kanssa on sellainen, jossa sillä on paljon aikaa haistella ja ottaa ympäristö vastaan. Niillä on omat koirien prioriteettinsa. Nenän käyttäminen on niiden rikaste... se on kuin ne lukisivat uutisia.

Myös eläinten oikeuksia puolustavan PETA-järjestön perustaja ja johtaja Ingrid Newkirk on puhunut koirien lenkkien tärkeydestä ja verrannut niitä uutisten lukemiseen. Newkirkin mukaan useimmat koiranomistajat hoputtavat lemmikkejään päivittäisillä kävelylenkeillä.

– Antakaa niiden haistella! Se on niiden tapa lukea uutiset, se on niiden internet. Älkää kiskoko niitä mukananne, Newkirk ohjeisti vuonna 2020 Seattle's Morning News -ohjelmassa radiojuontaja Dave Rossille.

Parthasarathy sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, miksi jotkut omistajat sortuvat multitaskaamiseen koiralenkeillä. Vanhemmat eivät voi jättää lapsiaan yksin kotiin, eivätkä kaikki voi vuorotella ulkoiluja kumppanin kanssa.

– Kaikki yrittävät parhaansa. mutta kävelylle menemisessä koiran kanssa tulisi olla kyse siitä, että rakennat suhdetta [koiran kanssa] ja keskityt siihen, mitä koirasi tarvitsee, Partahsarathy sanoo ja muistuttaa, että lenkit ovat koiralle usein ainoita hetkiä, kun se pääsee ulos talosta.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran heinäkuussa 2023.

