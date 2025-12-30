Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa lamppusarjan ja valaisimen turvallisuusriskeistä.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Muudi Oy:n myymien lamppusarjan ja saunavalaisimen takaisinvedoista.

Lamppusarjassa useita puutteita

Master LED -merkkisessä led-lamppusarjassa on monia puutteita. Esimerkiksi lampunpitimen sivukosketin koskettaa lampun kantaa lampun ollessa vain osittain kierrettynä lampunpitimeen, jolloin lampun kannan verkkojännitteiset osat ovat kosketeltavissa lampun vaihdon aikana.

Tukesin mukaan valaisimen liitäntäjohdon poikkipinta-ala on liian pieni, ja pistotulpan ja ensimmäisen lampunpidikkeen ja lampun välinen etäisyys on 0,5 metriä, kun sen tulisi olla vähintään 1,5 metriä.

Lisäksi valaisimesta puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet sekä nimellisjännitteen ja syötön tyypin sekä yksittäisten lamppujen maksimitehojen merkinnät.

Tuotteessa on sähköiskun riski, ja se pitää poistaa käytöstä välittömästi. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.

Led String Light 8411 -lamppusarja vedetään myynnistä.Tukes

Saunavalaisimen puutteet

FLS-saunavalaisimessa on niin ikään havaittu useita puutteita.

Tukesin mukaan verkkoliitäntäkojeen (PDX-1202) muuntajan ensiö- ja toisiokäämien emalieristeisten lankojen välillä on vain 0,7 millimetrin pintaväli, kun pintavälivaatimus vahvistetulle eristykselle 230 V syöttöjännitteellä on vähintään 4,6 millimetriä.

Lisäksi verkkoliitäntäkojeen syöttöjohtimet on juotettu piirilevyyn, ja johdin voi irrotessaan koskettaa kosketeltavissa olevaa toisiopiiriä. Juotettujen johtimien kiinnitys tulee varmistaa toisella, juotoksesta riippumattomalla tavalla.

Verkkoliitäntäkojeen pistotulpan kosketintapit eivät kestäneet 0,4 Nm -vääntökoetta ja verkkoliitäntäkoje rikkoutui pudotusrumpukokeessa. Rikkoutumisen jälkeen verkkoliitäntäkojeen jännitteiset osat ovat kosketeltavissa.

Myös kaikki tekniset merkinnät puuttuivat valaisimesta.

Tässäkin tuotteessa on sähköiskun riski ja se pitää poistaa käytöstä välittömästi. Yritys pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.

Myynnistä vedetty saunavalaisin: FLS, kuituvalo, LK50 / verkkoliitäntäkoje: PDX-1202.Tukes

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi