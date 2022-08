Poistuisitko kotoa tässä tilanteessa? Kysely paljastaa akkuahdistuksen

Kansainvälisen teknologiabrändi OnePlussan tilaamaan tutkimukseen* vastanneista jopa 73 prosenttia paljastaa, ettei haluaisi poistua kotoaan, jos puhelimessa on akku alle 20 prosenttia jäljellä. Viisi prosenttia ihmisistä kertoi saavansa suorastaan päänsärkyä ollessaan pois kotoa ja akun ollessa loppumaisillaan. Liki joka kymmenes tutkimukseen vastanneista puolestaan tunnusti kärsivänsä keskittymisvaikeuksista, jos puhelimen akku on vähissä.

Älä tee tätä latausvirhettä

Vaikka akun loppuminen saattaa ahdistaa, kannattaa pitää mielessä eräs asia kännykkää ladatessa. Puhelimen lataaminen sängyssä on nimittäin lähtökohtaisesti huono idea.

– Turvallisinta on ladata valvotusti ja irrottaa laite laturista heti, kun lataus on valmis. Jos koet, että puhelinta on pakko ladata yöllä, älä lataa samassa huoneessa, missä nukut, muistutti kotivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen Ifistä tiedotteessa.