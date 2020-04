Espoolaiskoulun oppilaiden silmille rävähti pornoa kesken etäopetustuokion – "Emme saaneet poistettua tätä henkilöä"

Salasanat kuntoon

– Lisäksi teemme niin, että meettiin ei saa liittyä ennen kuin opettaja on ensin paikalla. Näin pystymme poistamaan sieltä kaikki “tunkeilijat”, viestissä kirjoitetaan.

Hänen mukaansa K18-materiaalia linjoille lähettänyt henkilö on alaikäinen ja hänen henkilöllisyytensä on tiedossa. MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on toisen koulun oppilas, mutta Salonen ei kommentoi asiaa.