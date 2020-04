Virusasiantuntija avaisi koulut vasta syksyllä: "Avaaminen kahdeksi viikoksi tarpeeton riski" – opettajalta viiden vaatimuksen lista, jos koulut päätetään avata

Valtaosa tutkijoista on tällä hetkellä sitä mieltä, että myös lapset levittävät koronavirusta ja sen aiheuttamaa tautia.

– Siitä ei ole luotettavaa arviota, missä laajuudessa lapset tautia levittävät. Influenssassa lapset ovat merkittäviä taudin levittäjiä, mutta vielä ei tiedetä, mikä tilanne on tämän taudin kohdalla. Mielestäni koulujen avaaminen saattaa aiheuttaa vaaraa koko väestölle, arvioi virusten leviämisen matemaattiseen mallintamiseen erikoistunut Ilmonen.

Lapsetkin voivat sairastua koronaan

Lapsetkin voivat sairastua koronaan. Koulujen avaamista on perusteltu sillä, että keskimäärin oireet eivät kuitenkaan ole lapsilla yhtä vaikeita kuin vanhemmalla väestöllä. Lapsillakin on todettu vaikeita oireita, mutta vaikeita oireita saaneiden lasten prosenttiosuus on pieni.