Kauanko töistä voi olla pois ilman koronatestitulosta, mitä tehdä jos asuinkumppani sairastuu? Kolme kysymystä ja vastausta työntekijälle

– Työehtosopimuksen (tes) mukainen poissaoloaika muuten kuin lääkärintodistuksella on enintään viisi päivää. Normaalikaavan mukaan sairaslomaa saadakseen ihmisen täytyy olla kykenemätön tekemään omaa työtään. Jos työntekijällä on mitä tahansa flussan oireita, esihenkilön luvalla saa olla poissa omaan ilmoitukseen perustuen, Nybondas-Kangas sanoo.

– Poissaolopäivien määrä omalla ilmoituksella on yrityskohtaista. Ohjeena on, että oireisena ei pidä työpaikalle mennä ja työterveyshuoltoon otetaan etäyhteys, jos tarvitsee poissaolotodistusta, eikä oma ilmoitus ei riitä. Osa yrityksistä testauttaa työntekijöitä omalla kustannuksellaan, jos julkisen puolen koronatestiin on erityisen vaikea päästä, Rytivaara ohjeistaa.