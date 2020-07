Suomalaispariskunnan talvi Kreetalla venyi heinäkuulle – löysivät koronapakopaikan rantaparatiisista: "Se on ollut yksi parhaista asioista täällä – turvallisuus"

Heidi ja Esa Enqvist palaavat näillä näkymin Suomeen vielä tässä kuussa. 13.7. alkaen Kreikasta Suomeen tulevien ei enää tarvitse olla kahden viikon karanteenissa.

– Lennämme Italiaan 17.7. ja katsotaan, miten matka sieltä jatkuu. Olemme eläkkeellä, joten kiirettä ei ole, sanoo Heidi Enqvist.

Hän vastaa puheluun lähes autiolta uimarannalta. Yleensä kylä, Platanias, kuhisee turisteja.

– Rannalla on vain kaksi ihmistä lisäkseni. Meri pauhaa. Rauhallista on.

Koronatartunnat pysyneet kurissa

Äkkiseltään koronaeristys Kreetalla ei kuulosta – eikä kuvissa myöskään näytä – ollenkaan hullummalta. Heidi Enqvist myöntää, että huonomminkin voisi olla. Hänen miehensä Esa Enqvist kuuluu riskiryhmään, mikä on yksi syy sille, miksi pariskunta ei lähtenyt ”seikkailemaan” takaisin Suomeen. Suomen kansalaisina he olisivat toki saaneet tulla takaisin milloin vain. Rajattujen lentoyhteyksien vuoksi he olisivat kuitenkin joutuneet lentämään todennäköisesti useilla eri lennoilla eri maiden kautta.

– Kreetan saarella on vähemmän tartuntoja kuin mantereella. Se on ollut yksi parhaista asioista täällä – turvallisuus.

Kreikka on pystynyt pitämään koronatartunnat kurissa. Yli kymmenen miljoonan asukkaan maassa on raportoitu 3 622 tartuntaa, 193 ihmistä on kuollut koronan aiheuttamiin sairauksiin. Paikallismedian mukaan Kreetan saarella raportoitiin ensimmäisestä turistin saamasta koronatartunnasta vasta tässä kuussa.

Lenkilläkin piti olla passi

Enqvistit ovat käyneet Kreetalla lomilla jo 25 vuoden ajan, joten paikka on tuttu. Tällä kertaa kokemus oli erilainen. Sekä siksi, että he olivat ensimmäistä kertaa saarella koko talven ja siksi, että korona muutti loppukuukaudet.

– Tulimme marraskuussa ja tarkoitus oli lähteä huhtikuussa. Pahimpien koronarajoitusten aikaan täällä oli kyllä aika tylsää. Emme pahemmin tavanneet ketään muita. Vain kaupat ja apteekit olivat auki. Tämä on pieni paikkakunta, ja täällä oli vain muutama ravintola auki, niistä pystyi hakemaan take awayta. Kokkaaminen kotona on tullut tutuksi.

– Esa teki jopa kaalilaatikkoa. Siitä tuli yhtä hyvää kuin Suomessa. Tosin meiramia ei tahtonut löytyä mistään. Siirappia saimme paikallisesta skandinaavikaupasta.

Yksi asia Heidiä häiritsi koronaeristyksessä kaikkein eniten.

– Käyn säännöllisesti lenkillä. Tiukimmassa koronavaiheessa piti lenkille lähtiessä olla mukana matkan tarkoituksen ja keston selittävä lappu sekä passi. Mutta sekin aika on nyt jäänyt taakse ja unohdettu.

Koronan takia myös sukulaisten suunnitellut vierailut Kreetalle Enqvistien luokse jäivät väliin.

– Siskoni ja poikiemme piti tulla käymään keväällä. Heitä on kyllä ollut ikävä. Onneksi skype ja viestit ovat toimineet.

Matkailu vapautuu yli kymmenen maan osalta

Hallitus päätti eilen uusista suosituksista ja rajoituksista matkailun osalta, ja matkailu vapautuu ensi viikon maanantaista alkaen yli 10 maan kansalaisille.

Kreikan lisäksi listalla ovat muun muassa Hollanti, Italia, Kreikka ja Saksa. Niiden tautitilanne arvioidaan riittävän hyväksi. Vaatimuksena on, että kahden viikon aikajänteellä tautitapauksia on saanut olla vain alle kahdeksan sataatuhatta ihmistä kohden.