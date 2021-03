Kirsti on matkustanut koronan aikana useita kertoja Portugaliin ratsastamaan – tuttujen murskakommentit järkyttävät: "Ihmisiä voi kuolla sun takia"

Jokaisella on oikeus lähteä Suomesta – tarpeetonta matkustamista vältettävä Hallitus suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Matkustamista Brasiliaan, Britanniaan, Etelä-Afrikkaan, Irlantiin ja Portugaliin suositellaan välttämään kokonaan. Jokaisella on kuitenkin oikeus lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Jos suunnittelet matkaa ulkomaille, ota huomioon, että maat voivat rajoittaa maahantuloa. Tarkista ajantasaiset maahantulosäädökset ennen matkaa kohdemaasi viranomaisilta, esimerkiksi kyseisen maan lähimmästä edustustosta. Sinun kannattaa myös selvittää etukäteen, vaaditaanko maahan tulevilta etukäteen negatiivinen koronatestitulos. Joissain maissa vaaditaan esimerkiksi negatiivinen tulos PCR-testistä tai antigeeninosoitustestistä. Joissain maissa vaaditaan lisäksi myös negatiivinen IgM vasta-ainetestitulos. Ennen matkaa varmista myös matkavakuutuksesi voimassaolo ja kattavuus. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava myös pandemiatilanne huomioiden. Ulkoministeriö suosittelee aina tekemään matkustusilmoituksen osoitteessa matkustusilmoitus.fi. Lähde: THL ja ulkoministeriö