Sisällissodassa arvioidaan kuolleen satojatuhansia ja sotaa seuranneen diktatuurin ajan vainoissa vähintään kymmeniätuhansia ihmisiä.

Siirtyminen demokratiaan alkoi lähes heti, ja ensimmäiset vapaat vaalit pidettiin vuonna 1977.

Espanjan sisällissodan (1936–39) jälkeen maata rautaisella otteella johtanut kenraali Franco kuoli 20. marraskuuta 1975.

Mitä enemmän aikaa diktaattorin kuolemasta kuluu, sitä useammat ovat valmiita näkemään hänet myös myönteisessä valossa.

Francisco Franco ei näytä eroavan kuoltuaan Augusto Pinochetista Chilessä tai Josif Stalinista Venäjällä.

Nuoret muodostavat käsityksensä historiasta usein sosiaalisen median perusteella. Espanjassa suhtautuminen Francoon on selvästi erilaista oikeistossa ja vasemmistossa.

Kenraali Francisco Franco (kuvassa keskellä) Espanjan hallitsi Espanjaa rautaisella otteella. ullstein bild - O.d.P./ All Over Press

Nyt vallassa vasemmisto

Opposition konservatiivinen Kansanpuolue (Partido Popular) ja laitaoikeistolainen Vox ovat kieltäytyneet osallistumasta tilaisuuksiin.

Lokakuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kaikista espanjalaisista kaksi kolmasosaa suhtautuu Francon valtakauteen kielteisesti ja viidesosa myönteisesti.

Koko väestöstä ja vasemmistosta poiketen oikeistopuolueiden kannattajissa Francon aikaan myönteisesti suhtautuvia on kuitenkin enemmistö.

Myös vuosikymmeniä diktatuurin jälkeen syntyneistä nuorista noin viidesosa ajattelee Francon saaneen aikaan myönteisiä asioita. Vox onkin syrjäyttänyt maata hallitsevat sosialistit suosituimpana puolueena nuorten keskuudessa.

Haudoissa yhä tunnistamattomia uhreja

Asiantuntijoiden mukaan nuoret imevät poliittiset käsityksensä usein sosiaalisesta mediasta, jossa ei muistella diktatuurin ihmisoikeusrikoksia ja sortoa vaan toistetaan, että "Francon aikana elämä oli parempaa".

Oppilaat Hugo Guindos , 15, ja Erika Hurtado , 16, kertovat kohtaavansa esimerkiksi Tiktokissa yhä enemmän ikätovereidensa tuottamaa Francoa kehuvaa sisältöä.

Influensserit eivät juuri perustele näkemyksiään, mutta ne uppoavat hyvin, jos viestien lukijatkaan eivät tiedä diktatuurin todellisuudesta.

Vapaaehtoiset kaivoivat esiin Espanjan sisällissodan ja Francon hallinnon uhrien ruumiita joukkohaudasta Ejea de los Caballerosissa Zaragozan maakunnassa 28. lokakuuta. Haudassa oli arviolta 150 ruumista.AFP / Lehtikuva

Guindos ja Hurtado kertovat itse yllättyneensä siitä, kuinka mittavaa kidutus ja muu sorto olivat Francon aikana heidän omalla kotiseudullaan.

Espanjan yleisradioyhtiö RTVE julkaisi aiemmin tässä kuussa Espanjan kartan, johon on merkitty 6 000 tiedossa olevaa joukkohautaa sisällissodan ja Francon valtakauden jäljiltä.

Avaamattomissa haudoissa arvioidaan olevan vielä noin 12 000 tunnistamatonta ruumista. RTVE:n mukaan missään päin Espanjaa ei voi olla yli 50 kilometrin päässä lähimmästä joukkohaudasta.

Francon leposija siirtyi vuonna 2019

Nuorten espanjalaisten nykyiset huonot työ- ja asuntonäkymät antavat kaikupohjaa liioitelluille väitteille Francon edistyksellisestä asunto- ja sosiaalipolitiikasta sekä muista ansioista.

Monet espanjalaiset muun muassa antavat Francolle yksinomaisen kunnian Espanjan patojen ja tekoaltaiden järjestelmän rakentamisesta.

– Ei hän kaikkia patoja rakennuttanut. Mutta on siinä joltain osin perää, mikä on disinformaation levittämisessä tärkeää, Rodriguez Virgili sanoo.