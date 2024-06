Macho-Meksiko sai ensimmäisen naispresidenttinsä: Tällainen on Nobel-palkittu ilmastotutkija Claudia Sheinbaum

Vasemmistolaista valtapuoluetta Morenaa edustanut Claudia Sheinbaum on odotetusti voittanut presidentinvaalit noin 58–60 prosentin äänisaaliilla. Näin ollen machokulttuuristaan tunnettu Meksiko – väestöltään maailman suurin espanjankielinen maa – saa ensimmäisen naispresidenttinsä ennen rajanaapuriaan Yhdysvaltoja. Yli 200-vuotiaalle kansakunnalle virstanpylväs on merkittävä.

/All Over Press

Myös ensimmäinen juutalainen presidentti

Hillitysti esiintyvä Sheinbaum on kuvaillut itseään kurinalaiseksi ja ahkeraksi. Kriitikoiden silmissä korkea työmoraali on näyttäytynyt myös huumorintajuttomuutena ja kovapintaisuutena.

Sheinbaum ei viihdy parrasvaloissa edeltäjänsä tavoin

Kartellien väkivalta, talous ja siirtolaisuus työpöydällä ensimmäisinä

Etukäteen on pohdittu, löytääkö Sheinbaum oman äänensä vaalien jälkeen, vai jääkö hän kulisseissa hääräävän mentorinsa talutusnuoraan - vaikka AMLO on vakuuttanut odottavansa eläkepäiviä etelän maatilallaan Chiapasissa. Koska Sheinbaumin suosio pohjautui vahvasti AMLO:n ja Morenan kannatukseen, hän ei vaalikampanjan aikana voimakkaita irtiottoja puolueen linjasta tehnyt.

AMLO on kolminkertaistanut minimipalkan, nostanut vanhusten ja muiden hauraassa asemassa olevien sosiaalietuuksia. Näitä sosiaalipoliittisia ohjelmia Sheinbaum on luvannut jatkaa ja laajentaa. Kiinnostavaa on, mitä ilmastotieteilijä tekee maan öljyteollisuudelle, johon AMLO pumppasi rahaa. Tavoitteekseen hän on nimennyt uusiutuvan energian edistämisen.