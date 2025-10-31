Barcelonan Sagrada Familia -kirkosta on tullut maailman korkein kirkko, kertoi yleisradioyhtiö BBC perjantaina.
Jeesuksen Kristuksen torniin torstaina asennetun ristin myötä Sagrada Familia -kirkon korkeudeksi tuli hieman alle 163 metriä. Tähän saakka maailman korkeimpana kirkkona on tullut tunnetuksi Saksassa sijaitseva Ulmin tuomiokirkko, joka on hieman yli 161,5 metriä korkea.
Sagrada Familiasta tulee entistä korkeampi ensi vuonna, kun ristin loppuosa pannaan paikalleen. Sen myötä kirkon tornin huippu yltää 172 metriin.
Sagrada Familia on katalonialaisen arkkitehdin Antonio Gaudin ikuisuusprojekti, jota on rakennettu pitkälti toista sataa vuotta. Gaudin kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi sata vuotta. Hänet on haudattu kirkon kryptaan.
Kirkon kaikkien yksityiskohtien saaminen valmiiksi tulee kestämään vielä ainakin vuosikymmenen.