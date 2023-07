Espanjalaiset tänään uurnille ennenaikaisissa vaaleissa

Vaalien aikataulua on arvosteltu. Espanjaa on koetellut poikkeuksellisen kova kuumuus, ja lämpötilat ovat tälläkin viikolla olleet useilla alueilla 40 asteen tuntumassa. Monet espanjalaiset viettävät kaiken lisäksi kesälomia.

– Kuka ihmeessä ehdottaa vaalien järjestämistä heinäkuun 23. päivänä, sunnuntaina keskellä kesää, kun lähes kaikki ovat lähteneet pois kaupungeista? Miten he voivat vaatia ihmisiä keskeyttämään lomansa ja jonottamaan äärimmäisessä kuumuudessa vain, jotta he voivat käyttää kansalaisvelvollisuutensa, päivitteli Sevillassa asuva Maripaz Perez Politico-verkkolehdelle.

– On epäselvää, miten moni äänestäjistä on poissa kotikaupungistaan, kuinka moni on halukas palamaan takaisin äänestämään ja kuinka moni aikoo äänestää postitse. Kaikki tämä on vielä mysteeri, tutkija sanoi.