"Saatanat, lähtekää nyt!" – alkuperäisamerikkalainen presidentti joutui pakenemaan maasta ja valta keikahti kiihkokatolisen oikeiston käsiin Boliviassa

"Saatanat, lähtekää Boliviasta!"

"Hän ruokkii itseään kansan verellä"

Áñezin tukija Camacho, jota on kutsuttu mm. ”bolivialaiseksi Bolsonaroksi”, puolestaan marssi Áñezin johtamaan presidentinpalatsiin vierellään pappi, joka julisti, että ”Raamattu on palannut palatsiin”.

Samainen kirkonmies sanoi, että ” Pachamama ei enää koskaan palaa. Tänään Kristus palaa hallituksen palatsiin. Bolivia on Kristuksen puolella”. Pachamama on Andeilla alkuperäiskansamytologiassa eräänlainen maaäiti.

Tutkija: Áñez tukijoineen haluaa puhdistusta

Tätä nykyä yli 90 prosenttia bolivialaisista on kristittyjä. Heistä yli 70 prosenttia on katolisia, mutta monet alkuperäiskansojen edustajat yhdistävät kristinuskoon omia perinteitään.

Valta ollut valkoisen eliitin käsissä

Espanjalaisperäisiä valkoihoisia bolivialaisista on viisi prosenttia, mutta heillä on vahva ote muun muassa maan taloudessa, ja valta on ollut heidän käsissään. Mestitsejä on noin 25 prosenttia.