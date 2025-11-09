Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan kuolemantapaukset tapahtuivat eri puolilla saarta.
Kanariansaariin kuuluvalla Teneriffalla ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 15 loukkaantunut, kun myrsky toi korkeita aaltoja suomalaistenkin suosimalle lomasaarelle.
Pohjois-Teneriffalla Puerto de la Cruzissa myrskyaalto huuhtoi mereen kymmenen ihmistä, joista yksi kuoli sydänkohtaukseen. El Dia -lehden mukaan sydänkohtaukseen kuollut nainen oli 79-vuotias Hollannin kansalainen.
Muiden kuolonuhrien kansalaisuudesta ei ole toistaiseksi tarkempaa tietoa.
Suomen ulkoministeriön mukaan Kanariansaarille on tehty noin 850 matkustusilmoitusta. Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin STT:lle sunnuntaina aamupäivällä, että senhetkisen tiedon mukaan suomalaisia ei ole ollut mukana onnettomuuksissa.