Espanjan pääministeri Pedro Sanchez kertoo olevansa yllättynyt Espanjan ex-kuninkaan Juan Carlosin muistelmissaan esittämistä väitteistä.

Sanchez kertoi El Pais -lehden haastattelussa, ettei ole vielä lukenut kirjaa, mutta niiden otteiden perusteella, joita on nähnyt, hän ei suosittele kirjaa joululahjaksi.

Juan Carlos kertoo muistelmissaan muun muassa lämpimistä väleistään diktaattori Francisco Francoon, syrjähypyistään sekä roolistaan demokratian palauttajana.

– Minun ansioistani espanjalaiset saivat vapauden, koska vakiinnutin demokratian, ex-kuningas väittää kirjassa.

– Demokratia ei pudonnut taivaasta, sen saaminen oli Espanjan kansan, tavallisten ihmisten kamppailun seurausta, pääministeri kuittasi.

Juan Carlos luopui kruunusta vuonna 2014 poikansa Felipen hyväksi ja on elänyt omaehtoisessa maanpaossa Arabiemiraateissa vuodesta 2020.