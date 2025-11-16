



Kuolema odotti tuhansia suomalaisia Neuvostoliitossa – näytelmä nostaa esiin vaietun historian 2:00 Näytelmä nostaa esiin vaietun historian. Julkaistu 49 minuuttia sitten Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi RaijaKantomaa Muistopäivä on Elli Salon kirjoittama näytelmä, joka pohjautuu Kansallisarkiston tuoreeseen tutkimukseen Stalinin vainoissa kuolleiden tuhansien suomalaisloikkarien vaiheista. – Tämä on fiktiivinen tarina, mutta kaikki näytelmän kohtaukset perustuu dokumenttiaineistoon, kirjeisiin tai haastatteluihin. Olen kerännyt muistinsirpaleita sieltä täältä ja kutonut ne yhteen, kertoo Salo.



Neuvostoliiton rajavartiolaitos on kirjannut lähes 13 000 suomalaisloikkaria. 30-luvun loikkareista suurin osa oli nuoria miehiä itärajan tuntumasta, jotka olivat kuunnelleet radiosta neuvostopropagandaa. – Ihmiset lähti hakemaan parempaa elämää Neuvostoliitosta. Se oli maailma, josta oli kuultu, että siellä ehkä kaikki on paremmin ja siellä rakennetaan uutta maailmaa, lisää Salo. Lähtijöillä oli poliittisista syitä, osa nuorista lähti seikkailemaan ja monet lähtivät lähti leivän, koulutuksen tai työn perässä. Vallitsihan Suomessa suuri työttömyys. Parituhatta pakkosiirrettiin härkävaunuissa Uralille ja heidät teloitettiin. – Suuren terrorin aikaan 1937-39 Neuvostoliitossa teloitettiin vähemmistökansoja. Se oli täysin sattumanvaraista kenelle kävi hyvin. – Terrorivuosina kiintiöt määräsivät kuka jää eloon ja kenet teloitetaan.





Salo lisää, että jos sinä satuit olemaan nurkan takana tupakalla, kun kerättiin väkeä kuulusteluihin, niin saatoit sattuman oikusta jäädä eloon. Kansallisteatteri

Stalinin terrorissa tuomittiin kuolemaan ainakin 5000 suomalaista, mutta silloin heidän kohtaloaan ei tiedetty eikä sitä voinut surra.



– Se on ollut silloin aikanaan 30-luvulla niin suuri suru näille ihmisille, joiden omaiset on yht'äkkiä lähtenyt Neuvostoliittoon poliittisessa ilmapiirissä, jossa se on ollut hyvin tuomittavaa niin se on jäänyt ehkä häpeälliseksi salaisuudeksi.

Läheiset eivät sodan jälkeen enää uskaltaneet puhua heistä, jotka lähtivät tai on ollut parempi olla hiljaa.

– Voin kuvitella, että loikkareista on tullut hiljaisuus, joka heijastelee edelleen tänä päivänä suremattomana suruna.



Salo toivoo, että näytelmä nostaa esiin vaietun tarinan, joka yhä monessa ihmisessä elää ja heijastelee.

– Toivon, että näytelmä nostaa taakan yksityiseltä tasolta julkiseen käsittelyyn, joka on osa meidän menneisyyttä. Toivon, että tämä helpottaisi yksittäisen ihmisten taakkaa. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että muistamme vihdoin ihmiset ja heidän kohtalonsa.

"Ymmärrän hyvin Neuvostoliittoon lähteneitä"

Näytelmän ohjaajalle Riikka Oksaselle oli tärkeätä tuoda näyttämölle ihmisten tarinat, joita ei ole kerrottu vielä.



– On tosi tärkeätä, että tämä tarina kerrotaan tuntuu minulle ihan demokraattisen yhteiskunnan puolustamiselta, että me kerrotaan meidän omasta historiasta ne tarinat, jotka on jäänyt voittajien kirjoittaman historian kirjoituksen ne tarinat, jotka on suuri osa kansakuntamme historiaa.

Muistopäivän juoni etenee musiikin kuljettamana unenomaisessa maailmassa, joka herkistää ymmärtämään lähihistoriaa.Kansallisteatteri

Oksanen toivoo, että näytelmä poistaa häpeää.

– Kun katson näitä ihmisiä näyttämöllä ja heidän ihmeellistä optimismia sekä elämähalua, vaikka olosuhteet menevät syöksykierteellä huonommiksi ja huonommiksi niin se herättää ainakin minussa valtavan määrän empatiaa.

– Eivät he tienneet, mihin he lähtivät, sillä heille oli sanottu jotain aivan muuta. He lähtivät täältä tosi huonoista olosuhteista, missä ei voinut elää. Ymmärrän hyvin, miksi he lähtivät.

Oksasen mukaan pienellä näyttämöllä esitettävä Muistopäivä on tarina siitä toivoista ja miten valtava välittäminen näiden ihmisten välillä on ollut.

– Minua liikuttaa valtavasti ne hetket, kun kenelläkään ei ole mitään ja kun he saavat jotain, miten he pitävät toisistaan huolta. Se kertoo ihmisyydestä, joitain kaunista, vaikka aihe on aivan järkyttävä.

Näyttämöllä esiintyy myös kaksi muusikkoa, Eva Louhivuori ja Ilkka Tolonen, jotka ovat säveltäneet esityksen musiikin.Kansallisteatteri

Kansallisarkiston Kohtalona Neuvostoliitto -tietokanta on täydentynyt tuhansilla uusilla henkilötiedoilla. Avoin tietokanta kertoo suomalaisten kohtaloista vuosien 1917–1964 Neuvostoliitossa.

Nyt aineistoon on lisätty 6 000 uutta ihmistä. Kattavin uusi lähdekokonaisuus on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) niin sanottu suuri henkilökortisto, jonka kopiota säilytetään Kansallisarkistossa.