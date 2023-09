Vuoden 1973 sotilasvallankaappaus kummittelee yhä Chilen politiikan taustalla, arvioi 50 vuotta sitten Suomeen paennut Adrian Soto

Haavat edelleen auki

Chileläisyhteisö on pieni mutta aktiivinen, ja esimerkiksi tänä syksynä Chile50-ryhmä järjestää Suomessa paljon erilaisia tapahtumia 50 vuoden takaisten tapahtumien muistoksi. Elokuun lopussa ilmestyi myös Soton toimittama kirja Viheltäen lumisateessa – Chilen pakolaisten 50 vuotta Suomessa.

Pinochetia ihaillaan yhä

Viime vuosina maltillisen oikeiston asema Chilessä on heikentynyt ja oikeiston johtohahmoksi on noussut laitaoikeistolainen Jose Antonio Kast, joka on ihaillut avoimesti Pinochetia.