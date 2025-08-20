Esko Eerikäiseltä liikuttava päivitys Victoria-tyttärestä: "Silmien räpäyksessä…"

Esko Eerikäinen julkaisi sydämellisen videopäivityksen.
Radiojuontaja Esko Eerikäinen julkaisi liikuttavan päivityksen tyttärestään Victoriasta.
Eerikäisen Instagramiin postaamassa videossa näkyy Victoria-tytär taaperona ja nykypäivänä. Videon yhteyteen Eerikäinen on kirjoittanut sydämellisen tekstin.
– Silmien räpäyksessä ja hän on jo kasvanut näin paljon.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Eerikäisen seuraajat kommentoivat postausta.
– Oma poika on vielä taapero, mutta ihan liian nopeasti hän kyllä kasvaa, yksi komppaa.
– Voi söpöliini hän on, toinen kirjoittaa.