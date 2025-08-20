Esko Eerikäiseltä liikuttava päivitys Victoria-tyttärestä: "Silmien räpäyksessä…"

OMA esko eerikäinen
Esko Eerikäinen julkaisi sydämellisen päivityksen
Julkaistu 20.08.2025 22:02
Radiojuontaja Esko Eerikäinen julkaisi liikuttavan päivityksen tyttärestään Victoriasta.

Eerikäisen Instagramiin postaamassa videossa näkyy Victoria-tytär taaperona ja nykypäivänä. Videon yhteyteen Eerikäinen on kirjoittanut sydämellisen tekstin.

– Silmien räpäyksessä ja hän on jo kasvanut näin paljon. 

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Eerikäisen seuraajat kommentoivat postausta.

– Oma poika on vielä taapero, mutta ihan liian nopeasti hän kyllä kasvaa, yksi komppaa.

– Voi söpöliini hän on, toinen kirjoittaa.

Lue myös: Podcast: Näin Victoria-tytär suhtautuu vanhempiensa Martina Aitolehden ja Esko Eerikäisen yhteiseen projektiin

