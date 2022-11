Kommentti: Suomalaiselle rallikansalle koitti kissanpäivät – lähes 4 000 päivän odotus voi pian olla historiaa

Tallin vaihtamisessa on aina omat riskinsä, mutta siitä ei pääse mihinkään, että Lapin uusi työkalu on kilpailukykyinen. Alkukauden vaikeuksista huolimatta Hyundai voitti vuonna 2022 lopulta viisi MM-osakilpailua – enemmän kuin koskaan aiemmin yhden kauden aikana. Lisäksi tallin ykköstähtenä tuikkinut Ott Tänak loisti kirkkaimmin juuri niissä osakilpailuissa, joissa hänen seuraajansa Lappikin oli Toyotan ratissa elementissään.

Tulevalla kaudella MM-sarjassa on Tänakin lopullisesta ratkaisusta riippuen neljä tai viisi sellaista koko kauden ajavaa kuljettajaa, joilla on edellytykset ajaa tosissaan maailmestaruudesta. Suomalaisia heistä on 40 tai 50 prosenttia.