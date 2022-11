Jari-Matti Latvala nasautti vielä yhden uutisen Toyotan suunnitelmista

Rallin MM-sarjan WRC-talleista M-Sport Ford on tullut tunnetuksi siitä, että brittitiimistä löytyy paikka, jos siitä on valmis maksamaan. Tallista on voinut vuokrata kilpurin yksittäiseen kisaan tai ostaa ajopaikan vaikka koko kaudeksi. Yksityiskuljettajilla on myös ollut mahdollisuus lunastaa Fordin kilpuri omakseen.