Alle 21-vuotiaiden maajoukkueesta Huuhkajien mukaan syksyn MM-karsintaotteluihin nostettu Naatan Skyttä teki Saksan 2. Bundesliigassa kolme maalia, kun Kaiserslautern voitti Kielin 4–1.

Ottelu oli viiden maalin peliksi siitä erikoinen, että kaikki osumat tehtiin jo ensimmäisellä puoliajalla.

Skyttä aloitti maalinteon seitsemännellä peliminuutilla ja osui toistamiseen vain neljä minuuttia myöhemmin. Hattutemppunsa hyökkäävä keskikenttäpelaaja viimeisteli kuudennella lisäaikaminuutilla.

Elokuussa kolmivuotisen sopimuksen Kaislerslauterin kanssa tehnyt Skyttä on pelannut saksalaisseurassa nyt 13 virallista ottelua ja tehnyt niissä kahdeksan maalia.

Skyttä, 23, debytoi Huuhkajissa lokakuun Hollanti-vierasottelussa MM-karsinnoissa ja pääsi viime viikolla kentälle myös karsintojen päätösottelussa Maltaa vastaan.