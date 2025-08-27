Jäi rannalle Huuhkajista – nuori suomalaistähti yllättyi Jacob Friisin ratkaisusta

40.06137431
Leo Walta on onnistunut Ruotsin kentillä.STELLA Pictures
Julkaistu 27.08.2025 15:43
Toimittajan kuva

Timo Innanen

timo.innanen@mtv.fi

@TInnanen

Tehokasta kautta Ruotsin pääsarjassa Siriuksen riveissä pelaava Leo Walta suhtautui tyynesti Huuhkajien päävalmentajan Jacob Friisin yllätysratkaisuun. 

Leo Wallan nimeä ei löytynyt tänään Friisin pelaajalistasta, kun kokoonpano Norja- ja Puola -otteluihin julkistettiin. 22-vuotias vahvassa tehovireessä oleva nuorukainen myönsi yllättyneensä siitä, ettei häneen ole oltu missään yhteydessä. 

– Olihan se yllätys, ettei kutsua tullut.

– Osasin kuitenkin varautua siihen, sillä minkäänlaista kontaktia ei ollut sieltä suunnalta tullut. Totta kai olisin halunnut kovasti olla mukana ryhmässä, Walta kommentoi MTV Urheilulle. 

Walta on ollut kuluvallakin kaudella suurin suomalaisonnistuja Ruotsin kentillä. Hän on viimeistelyt 21 liigaottelussa hulppeat yhdeksän maalia ja antanut yhden maalisyötön. 

Keskikenttäpelaajaa kohtaan on ollut runsaasti kiinnostusta eri maista, mutta Sirius ei halua myydä kirkkainta tähteään kesken kauden. Pelintekijä on edustanut urallaan Huuhkajia kuudessa A-maaottelussa.

Lisää aiheesta:

Glen Kamara sai Markku Kanervalta kovan neuvon: "Toivottavasti löytyy"Huuhkajien hyökkääjällä outo sopimustilanne: “Todella erikoista”Kommentti: Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva teki virheenMiksi RoPS:n avainpelaaja ei mahdu Pikkuhuuhkajiin?Nyt se on varmaa – seura ei päästä Minihuuhkajien tähtikärkeä kotikisoihinKommentti: Nuori hyökkääjä Hans Backen jokerikortti Huuhkajiin?
HuuhkajatJalkapalloUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Huuhkajat