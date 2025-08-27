Jäi rannalle Huuhkajista – nuori suomalaistähti yllättyi Jacob Friisin ratkaisusta

Tehokasta kautta Ruotsin pääsarjassa Siriuksen riveissä pelaava Leo Walta suhtautui tyynesti Huuhkajien päävalmentajan Jacob Friisin yllätysratkaisuun.
Leo Wallan nimeä ei löytynyt tänään Friisin pelaajalistasta, kun kokoonpano Norja- ja Puola -otteluihin julkistettiin. 22-vuotias vahvassa tehovireessä oleva nuorukainen myönsi yllättyneensä siitä, ettei häneen ole oltu missään yhteydessä.
– Olihan se yllätys, ettei kutsua tullut.
– Osasin kuitenkin varautua siihen, sillä minkäänlaista kontaktia ei ollut sieltä suunnalta tullut. Totta kai olisin halunnut kovasti olla mukana ryhmässä, Walta kommentoi MTV Urheilulle.
Walta on ollut kuluvallakin kaudella suurin suomalaisonnistuja Ruotsin kentillä. Hän on viimeistelyt 21 liigaottelussa hulppeat yhdeksän maalia ja antanut yhden maalisyötön.
Keskikenttäpelaajaa kohtaan on ollut runsaasti kiinnostusta eri maista, mutta Sirius ei halua myydä kirkkainta tähteään kesken kauden. Pelintekijä on edustanut urallaan Huuhkajia kuudessa A-maaottelussa.