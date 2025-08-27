Kova hintalappu: Huuhkajien uudesta pelaajasta tehty lukuisia tarjouksia

Huuhkajiin valittu Ville Koski on herättänyt valtaisaa kiinnostusta kesän siirtoikkunassa, mutta kroatialaisseura NK Istra 1961:n asettama hintalappu on toistaiseksi osoittautunut esteeksi suomalaispuolustajan maisemanvaihdolle.
Koski, 23, on pelannut reilut puolitoista vuotta Kroatian liigassa ja esiintynyt edukseen myös Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen alakerrassa. FC Hongan kasvatin on odotettu ottavan tänä kesänä uusi askel urallaan, mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.
MTV Urheilun tietojen mukaan Koski on herättänyt kiinnostusta lukuisissa Euroopan kovatasoisissa sarjoissa, muun muassa Espanjassa, Italiassa, Belgiassa, Serbiassa ja Tanskassa.
Siirron esteenä on kuitenkin ollut Istran asettama hintalappu. MTV Urheilun tietojen mukaan Koskesta ei ole suostuttu luopumaan alle kolmella miljoonalla eurolla ja useampi tarjous on näin ollen tullut hylätyksi.
Kosken tilanne on edelleen monien seurojen tarkkailun alla, kun kesän siirtoikkuna lähenee loppuaan. Kosken perässä olevat seurat toivovatkin, että Istra suostuisi kauppaamaan Kosken halvemmalla, mitä myöhemmälle ikkunassa edetään. Kosken sopimus Istran kanssa ulottuu vuoteen 2027.
Koski on nyt aloittanut kolmannen kautensa Kroatian liigassa tavalliseen tapaan ja pelannut täydet minuutit neljässä ensimmäisessä ottelussa. Istra on pelannut kaksi tasapeliä, mutta kärsinyt tappion Hajduk Splitille sekä Dinamo Zagrebille.
Koski pelasi kesän EM-kisoissa kaksi ensimmäistä lohko-ottelua, mutta joutui viimeisestä pelistä sivuun korttitilin täytyttyä. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa toppari keräsi vyölleen yhteensä 31 ottelua. A-maajoukkueen paidassa Koski on toistaiseksi pelannut yhden ystävyysottelun Viroa vastaan tammikuussa 2023.
Koski on kuitenkin valittu mukaan seuraavaan A-maajoukkueryhmään, joka kohtaa syyskuussa Norjan ystävyysottelussa ja Puolan MM-karsinnoissa.