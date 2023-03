Norjalle valtava takaisku! Erling Haaland sivuun maajoukkueesta

Takaisku on Norjalle kova, sillä joukkue kohtaa heti avausottelussaan lohkon ennakkosuosikkeihin lukeutuvan Espanjan. Myös Haaland on pettynyt tilanteeseen.

– Erling otti sen raskaasti, kun hän tajusi, ettei voi taistella joukkueen puolesta. Onneksi tässä ryhmässä on vielä runsaasti itseluottamusta ja lahjakkuutta poimimaan pisteitä seuraavista otteluista, päävalmentaja Ståle Solbakken toteaa.

Haaland on mättänyt tällä kaudella hurjalla tahdilla maaleja Manchester Cityn paidassa. Valioliigassa Haaland on mättänyt 26 ottelussa 28 maalia. Mestarien liigassa verkko on heilunut kymmenen kertaa kuuden ottelun aikana.