Suomalaishyökkääjä Benjamin Källman oli vahvassa vireessä, kun hänen edustamansa Hannover löi Paderbornin 2–0-lukemin Saksan 2. Bundesliigassa lauantaina.
Källman aloitti maalitehtailunsa 20. minuutilla, kun hän vei Hannoverin 1–0-johtoon.
27-vuotias hyökkääjä onnistui toistamiseen 16 minuuttia myöhemmin, kun hän ohjasi Noel Nkili Asekon epäonnistuneen laukauksen verkkoon.
Källman on tehnyt tällä kaudella nyt kahdeksan maalia, mikä oikeuttaa maalipörssissä viidenteen sijaan. Kärjessä keikkuu Darmstadtin Isac Lidberg yhdeksällä täysosumalla.
Voiton myötä Källmanin edustama Hannover nousi sarjataulukossa kolmanneksi. Padeborn jatkaa tappiosta huolimatta ykköspaikalla.