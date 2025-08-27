Huuhkajiin täysin uusi nimiä – tässä ryhmä MM-karsinnan jättiotteluun

Huuhkajiin on nimetty seitsemän alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa kesällä esiintynyttä pelaajaa. Joukkue syyskuun maaotteluihin julkistettiin keskiviikkona.
Pikkuhuuhkajien kisakokoonpanosta syyskuun A-maaotteluissa mukana ovat muun muassa maalivahti Lucas Bergström sekä puolustuslinjassa ja keskikentällä viihtyvä Matti Peltola.
Kesän kisoissa edustaneista myös Ville Koski, Adam Marhiev, Santeri Väänänen, Topi Keskinen ja Oiva Jukkola nimettiin Huuhkajiin. Jukkola ja Marhiev valittiin ensimmäisen kerran miesten maajoukkueeseen.
Päävalmentaja Jacob Friisin nimeämässä joukkueessa on myös nivusvammasta kärsinyt Teemu Pukki.
Joukkueessa on myös todennäköistä seurasiirtoa odotteleva Glen Kamara.
Kesäkuun MM-karsintaryhmästä poiketen Adam Ståhl ja Rasmus Schüller palaavat joukkueeseen.
Huuhkajat kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa 4. syyskuuta ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzowissa 7. syyskuuta. Puola-pelissä on valtavat panokset MM-karsinnan jatkon kannalta.
Seitsemän pistettä neljästä ottelusta kerännyt Suomi johtaa MM-karsintalohkoaan. Vasta kaksi ottelua pelannut Hollanti on toisena kuudella pisteellä. Kolmesta ottelusta kuusi pistettä kerännyt Puola on lohkon kolmannella sijalla.
Huuhkajat syyskuun otteluissa:
Maalivahdit:
Lukas Hradecky, AS Monaco
Viljami Sinisalo, Celtic FC
Lucas Bergström, RCD Mallorca
Puolustajat:
Robert Ivanov, Asteras Tripolis
Ville Tikkanen, HJK
Miro Tenho, Djurgårdens IF
Ville Koski, NK Istra 1961
Jere Uronen, Atromitos Athens
Nikolai Alho, Asteras Tripolis
Adam Ståhl, Djurgårdens IF
Keskikenttäpelaajat ja hyökkääjät:
Matti Peltola, D.C. United
Glen Kamara, Stade Rennais FC
Adam Marhiev, Aris Limassol
Santeri Väänänen, Rosenborg BK
Rasmus Schüller, Djurgårdens IF
Onni Valakari, San Diego FC
Fredrik Jensen, Aris Thessaloniki
Kaan Kairinen, AC Sparta Praha
Anssi Suhonen, Östers IF
Oliver Antman, Rangers FC
Topi Keskinen, Aberdeen FC
Oiva Jukkola, Ilves
Joel Pohjanpalo, Palermo FC
Benjamin Källman, Hannover 96
Teemu Pukki, HJK
Robin Lod, Minnesota United FC