Norjan maajoukkueluotsi puuttui Erling Haalandin mestaruusjuhlintaan – "Pitäisi olla viimeinen cocktail nautittuna"

– Kun tuo juhlaparaati (maanantai-iltana) on ohi, hänellä pitäisi olla viimeinen cocktail nautittuna ja hänen pitäisi lähteä tänne. Olemme sopineet, että hän on täällä tiistaina, Norjan maajoukkuevalmentaja Ståle Solbakken kertoi maanantaina.

– Erling tietää hyvin näiden pelien tärkeyden. Hän on aina ihan supermotivoitunut pelaamaan maajoukkueessa. Nyt tilanne on hieman erityinen, sillä hänellä on piisannut kiirettä. Meidän pitää suunnitella hyvin hänen harjoittelunsa ennen Skotlanti-peliä, Solbakken totesi.