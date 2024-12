Tiesitkö? Joulukuusi voi myös räjähtää

Vakuutusyhtiön mukaan joulukuusi voi joissain tapauksissa räjähtää.

Joulukuusi voi aiheuttaa yllättäviäkin ongelmia. Sen mukana sisätiloihin voi esimerkiksi saapua kymmeniä tuhansia ötököitä!

Osa suomalaisista on myös kokenut kuusen aiheuttaman vesivahingon.

– Erittäin yleinen vahinkoilmoitus jouluisin. Joulukuuset pääsevät kaatumaan erinäisistä syistä ja kuusenjalat vuotavat. Erityisesti öisin tai silloin, kun kotona ei olla, pääsee tapahtumaan tuhansien eurojen vahingot, kun parketti tai laminaatti menee kuprulle, OP Ryhmän viestintäasiantuntija Timo Launonen kertoi vuonna 2022..

Vakuutusyhtiö Lähitapiolan Antti Määttäsen mukaan joulukuusi kuitenkin voi myös räjähtää. Aiheesta kertoi aiemmin Tamperelainen.

"Erikoisempi kynttilöiden aiheuttama vahinko"

– Erikoisempi kynttilöiden aiheuttama vahinko on räjähtävä joulukuusi. Kyseisiä vahinkoja on tapahtunut Saksassa, jossa asiaa on myös tutkittu, Määttänen kirjoitti LinkedInissä.

Vuonna 2008 uutisoimme, että joulukuusi todella räjähti ja tappoi vanhuksen Saksassa.

– Kun joulukuusen havut kuivuvat, tyhjenee havunneula nesteestä, mutta neulanen ei kutistu. Se täyttyy ilman ja pihkan seoksesta. Kun se syttyy palamaan (esim. kynttilästä) aiheuttaa se pienen räjähdyksen, kun ilma-pihkaseos purkautuu repeytyvästä havunneulasesta ulos.

Yksinään poksahtava neulanen ei olisi ongelma, mutta Määttäsen mukaa palo leviää koko kuuseen "ja aiheuttaa noin 400 000 räjähdystä".

– Kun tämä tapahtuu yhtäaikaisesti, huonetilan paine nousee, ikkunat voivat rikkoutua ja tuli leviää koko tilaan. Tämä on aiheuttanut jopa henkilövahinkoja. Älä siis jätä kynttilöitä ilman valvontaa ja muista antaa joulukuuselle vettä.

Kuiva kuusi myös syttyy hyvin nopeasti kasteltuun verrattuna. Kuivassa puussa tuli roihahtaa ja alkaa tehdä tuhojaan muutamassa sekunnissa.

Ulkovaloja tai oikeita kynttilöitä ei tulisikaan missään nimessä laittaa kuusen oksille, LähiTapiola toteaa tiedotteessaan.

– Kasvoin Saksassa 80-90-luvuilla. Täysin tavallista, että kuusessa oli aitoja kynttilöitä. Ei olisi ollut "oikea joulu" ilman. Onneksi mitään ei ikinä tapahtunut, mutta aivan järjetöntä näin jälkikäteen ajateltuna, kommentoija LinkedInissä toteaa.

LähiTapiola huomauttaa tiedotteessaan, ettei kuusenvalojen johtoja myöskään saisi peittää esimerkiksi maton alle, sillä se lisää ylikuumenemisen todennäköisyyttä.

Katso myös: Näin nopeasti kynttilä tai kuiva joulukuusi roihahtaa ilmiliekkiin

1:35

Demonstraatio näyttää, miten nopeasti kuiva joulukuusi voi roihahtaa.

