Metsäkävelyllä ollut ulkoilija löysi kivenkoloon piilotetun salkun Evon retkeilyalueella.

Oululainen Ilkka Pulkkinen, joka tunnetaan polkupyörävarkaita nappaavan vapaaehtoisryhmän Bike's Patrullenin perustajana, kertoo olevansa tottunut löytämään metsistä muun muassa polkupyöriä.

Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme. Artikkelin alkuperäisen julkaisun jälkeen 16.12.2025 on kerrottu, Bike’s Patrullen -yhdistyksen perustajaa ja keulakuvaa Ilkka Pulkkista epäillään yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Poliisi epäilee rikosten tapahtuneen kuluvan vuoden aikana, ja syyte on nostettava 26. helmikuuta mennessä. Lue lisää.