Yleisin tapa sammuttaa kynttilä on puhaltaa se sammuksiin, mutta se ei ole turvallisin eikä välttämättä edes paras tekniikka.
Aidot kynttilät luovat tunnelmaa pimeänä vuodenaikana, mutta elävä tuli on aina riski.
Vuosittain syttyy keskimäärin sata kynttiläpaloa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan niistä noin 25 syttyy joulukuussa.
Suurin osa paloista aiheutuu kynttilöiden huolimattomasta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä.
Koristamatta paras
Yksi riskitekijä ovat kynttilälyhdyn sisälle tai ympärille asetetut koristeet, joihin tuli voi tarttua.
Lämpökynttilän liekki voi roihahtaa allaspaloksi, jos tuikkukupissa on vaikka vain pieniä roskia, kuten tulitikusta varissutta tuhkaa. Kuumasta liekistä aiheutunut paikallinen lämpölaajeneminen voi myös rikkoa kynttilälyhdyn, jolloin palo pääsee karkaamaan laajemmalle.
Puisten lyhtyjen sijaan kannattaa valita metallinen sekä tukeva lyhty, joka pysyy pystyssä.
Jos polttaa kynttilöitä ulkona, on oltava tarkkana, mihin lyhdyn sijoittaa. Myös ulkona kynttilä tulee pitää kaukana palavista materiaaleista.