Vinkkejä turvalliseen tunnelmointiin

Valvo tulta!

– Palava kynttilä on avotuli, siksi sitä on pidettävä silmällä. Polta kynttilöitä vain niissä tiloissa, joissa oleskellaan. Sammuta kynttilät tukahduttamalla. Muistathan myös, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa kynttilät.

– Pidä tikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta. Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa. Varoita lapsia kynttilä- ja tulitikkuleikkien seurauksista.

– Älä polta kynttilää loppuun saakka, vaan sammuta se noin kahden sentin mittaisena.

– Valvo myös ulkotulien palamista ja sammuta ne ennen nukkumaanmenoa.

Sijoita kynttilät oikein!

– Valitse hyvä kynttilänjalka, joka ei kaadu eikä pala. Parhaita materiaaleja ovat metalli, lasi, posliini ja kivi. Älä käytä kynttilänjaloissa röyhelöisiä muovi-, paperi- tai kangasmansetteja.

– Sijoita kynttilät palamattomalle alustalle siten, ettei lähellä ole mitään syttyvää. Varo erityisesti verhoja ja koristeita.

– Älä laita kynttilöitä muovisten ulkokalusteiden päälle. Kynttilä sulattaa helposti muoviseen alustaan reiän.

– Jätä kynttilöiden väliin riittävästi tilaa. Tiiviissä ryhmässä olevien kynttilöiden tulikuuma neste saattaa helposti roihahtaa.

Huolehdithan myös siitä, että kotonasi on alkusammutusvälineitä ja toimiva palovaroitin!

Lähde: Tukes