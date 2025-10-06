Poliisin mukaan kansalaisten vihjeistä oli apua.

Poliisi sai viikko sitten maanantaina Helsingin Töölössä tapahtuneesta ampumistapauksesta epäillyn 20-vuotiaan miehen kiinni Espoon Suomenojalta lauantaina alkuillasta.

Poliisi pääsi miehen jäljille omien tutkintatoimiensa ansiosta, mutta kansalaisten lähettämistä vinkeistä ja havainnoista on ollut apua, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo.

– Niistä on kyllä ollut osittain apua. Olemme olleet tyytyväisiä useampiin vihjeisiin joita olemme saaneet.

Lindholm kertoo, ettei poliisi ole vielä kuulustellut häntä.

– Teon motiivi on vielä arvailujen asteella. Katsotaan, mitä hän kertoo tänään.

Lindholmin mukaan tutkinnassa ei ole ainakaan toistaiseksi tullut esiin, että tilanne olisi liittynyt katujengeihin.

Lindholmin mukaan poliisi ei usko, että kyseessä olisi ollut sattumanvarainen teko, vaan epäilty ja ampumisen uhriksi joutunut 16-vuotias olisivat tuntenet toisensa jo ennalta.

– Kyllä he ovat jollain tasolla tunteneet toisensa.

Lindholm mainitsi jo tutkinnan alkuvaiheessa, että teossa on suunnitelmallisuuden piirteitä. Hänen mukaansa ampujan läsnäolo kerrostalon rappukäytävässä tuli uhrille yllätyksenä.

Poliisi tutki tapausta aluksi tapon yrityksenä, mutta viikonlopun aikana nimike koveni murhan yritykseksi. Syynä on se, että poliisin käsitys teon suunnitelmallisuudesta on tarkentunut.

– Nyt kun olemme tehneet kuulusteluja ja tilanne on joiltakin osin selkeytynyt meille, olemme nähneet, että siinä on syyt epäillä murhan yritystä. Siinä on ollut selkeästi epäiltävissä tappamisen tarkoitusta ja suunnitelmallisuutta, että ollaan kuitenkin varustauduttu ampuma-aseella ja mahdollisesti jopa odotettu uhria porraskäytävässä, Lindholm kertoi viikonloppuna.

Lindholm aikoo vaatia ampumisesta epäiltyä miestä vangittavaksi.