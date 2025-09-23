Norjan mukaan Venäjä on loukannut Norjan ilmatilaa jo kolmesti kuluvan vuoden aikana.
Huhtikuun lopussa ja elokuussa Norjan ilmatilaa loukkasivat venäläiset hävittäjät ja heinäkuussa venäläinen kuljetuskone.
– Emme ole saaneet selville, oliko kyseessä tahalliset loukkaukset vai johtuivatko ne navigointivirheistä. Olipa syy mikä tahansa, tämä ei ole hyväksyttävää, sanottiin pääministeri Jonas Gahr Stören tiedotteessa.
– Norjan tapaukset olivat sekä alueellisesti että ajallisesti vähäisempiä kuin Viroon, Puolaan ja Romaniaan kohdistuneet. Tästä huolimatta suhtaudumme näihin tapauksiin hyvin vakavasti, tiedote jatkui.
Sotilasliitto Natoon kuuluvalla Norjalla on meriraja ja myös vajaat parisataa kilometriä maarajaa Venäjän kanssa.