Joulukuusilennot symboloivat Ruotsin ilmavoimien mukaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittymistä.

Suomen Ilmavoimat osallistui Ruotsin ilmavoimien perinteiseen joulukuusilentoon Lapin lennoston Horneteilla.

Tänä vuonna joulukuusilennon järjestäjänä on Ruotsin ilmavoimien Norrbottenin lennosto. Joulukuusilentoja on lennetty Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen yli, kertoo Ruotsin ilmavoimat tiedotteessa.

Ruotsin ja Suomen lisäksi joulukuusilennoissa on tänä vuonna ollut mukana myös Tanskan kuninkaalliset ilmavoimat.

– On ilo ja kunnia osallistua tähän perinteeseen ja näyttää kykymme yhdessä ruotsalaisten liittolaistemme kanssa, Lapin lennoston 11. hävittäjälentolaivueen komentaja, majuri Pekka Kärnä sanoo tiedotteessa.

Ruotsin ilmavoimien komentajan Jonas Wikmanin mukaan joulukuusilennot symboloivat pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittymistä.

– Operatiivisesti integroituneeksi, toisiaan vahvistavaksi ja yhteiseen sitoutumiseen liittolaisina. On etuoikeus lentää yhdessä tässä perinteessä, ja se muistuttaa siitä, että yhteinen ilmavoimamme on vahvempi, kun toimimme yhtenä kokonaisuutena, Wikman sanoo tiedotteessa.

Joulukuusilennot eivät ole pelkästään jouluperinne vaan osa harjoitustoimintaa, jossa nuoremmat lentäjät saavat itselleen arvokasta lentokokemusta.

Lentojen reitit suunnitellaan kussakin lennostossa sääolosuhteiden mukaan. Tarkat reitit paikkakuntineen ja aikatauluineen julkaistaan esimerkiksi ilmavoimien ja lennostojen sosiaalisen median kanavissa.

Joulukuusilentoja ei lennetä, jos sää ei salli tiivistä muodostelmaa tai jos pilvikerros on niin matalalla, ettei lentoa voi nähdä maasta.

Katso jutun alusta, miltä joulukuusi soihtuineen näytti.