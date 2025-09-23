Viranomaiset eivät ole löytäneet Suomessa tehtyjen droonihavaintojen taustalta viitteitä Venäjästä tai muusta valtiollisesta toimijasta, kertoo Suojelupoliisi MTV:lle.
Suojelupoliisi seuraa droonien muodostamaa riskiä ilmiötasolla Suomessa. Tämä on osa laajempaa kriittisen infrastruktuurin turvallisuuden tilannekuvaa.
– Useissa tapauksissa Suomessa erityisesti pimeän aikaan tehdyt havainnot drooneista ovat epäluotettavia ja niitä on myöhemmin voitu varmistaa muun lentotoiminnan aiheuttamiksi, Suposta vastataan sähköpostitse MTV:n kysymyksiin.
Droonien aiheuttamat riskit nousivat yhteiskunnalliseen keskusteluun, kun Tanskan Kööpenhaminan ja Norjan Oslon lentoasemat jouduttiin sulkemaan eilen useiksi tunneiksi niiden lähistöllä tehtyjen droonihavaintojen takia.
Supo painottaa kommentoivansa drooni-ilmiötä ainoastaan Suomen osalta, Tanskan ja Norjan tapahtumia se ei kommentoi.
– Meitä kiinnostaa esimerkiksi se, millaisia riskejä droonien lennätys mistä tahansa syystä voi muodostaa kriittisille kohteille, Suposta kerrotaan.
– Droonit eivät kuitenkaan kuulu kriittisen infrastruktuurin kannalta merkittävimpiin uhkiin Suomessa.
Häirintään voi esiintyä haluja
Suojelupoliisi kertoo seuraavansa tarkasti Suomen lisäksi myös muiden maiden droonihavaintoja, jotta se voi luoda ilmiöstä laajempaa kokonaiskuvaa.