Puolustusvoimien ex-komentaja: Venäjä valmistautunee kaupunkisotaan Hersonissa – MTV seuraa sotaa

– On tietoja, että Venäjä linnoittaisi sitä [Hersonia] ja valmistautuisi kaupunkisodankäyntiin. Se on toisaalta mielenkiintoinen ajatus. Käynnissä on vetäytymisoperaatio ja on riski, että joukot voivat jäädä Dnepr-joen pohjoispuolelle loukkuun. Minkälainen joukko on viimeinen, joka kaupunkia puolustaa? Jäävätkö he sinne kuten ukrainalaiset [Mariupolin] Azovstalin tehtaan kaltaisesti ja taistelevat loppuun asti vai käykö niin, että viimeiset lähtevät Venäjän käskystä pois. Ukrainalla eteneminen vaikuttaisi edelleen jatkuvan.