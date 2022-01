Ensi viikko tarjoaa jäätävää tihkua, liukkaita teitä, paukkupakkasta ja plussakeliä – suurta lämpenemistä ei ole näköpiirissä

Tänään on satanut osassa maata jäätävää tihkua, joka on tehnyt autojen tuulilaseista vaikeita puhdistaa ja tienpinnoista petollisen jäisiä. Samanlaisia sateita on luvassa myös huomenna, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.

– Jäätävät sateet ovat mahdollisia Etelä- ja Keski-Suomessa ensi yönä ja huomenna, ja ehkä myöhemminkin ensi viikolla. Ajokelin kannalta näyttää haastavalta itse asiassa koko alkuviikko, Mäntykannas toteaa.

– On hämäävää, että jäätävää tihkua voi tulla keskisessä Suomessa asti, jossa pakkasta voi olla lähemmäs kymmenen astetta. Moni ihmetellä sitä, miten se on edes mahdollista. Mutta on ollut sellaisiakin tilanteita, että jäätävää tihkua on tullut jopa –15 asteessa.

– Ja se on todella vaarallista. Se tarttuu heti tuulilasiin kiinni ja tekee siihen todella ikävän jääkerroksen, jota on vaikea saada pois.

Huomenna ollaan etelässä plussalla

Ilma lauhtuu huomenna plussan puolelle lounaassa ja paikoin etelärannikolla. Idässä ja pohjoisessa on kipakka pakkanen.

– Itään ja pohjoiseen sateet eivät kunnolla yllä ja varsinkin, jos taivas pääsee kunnolla selkenemään ja tuuli tyyntyy, pakkasta voi olla paikoin jopa 20–30 astetta. Lämpötilaerot ovat siis suuret idän ja etelärannikon välillä.

– Seuraava laajempi lumisadealue on tulossa tiistainaamuna, ja iltapäivällä lunta tulee Etelä- ja Länsi-Suomessa, joten haastava ajokeli jatkuu. On mahdollista, että jäätävää tihkua tulee taas jossain kohtaa taas.

Keskiviikko on sateiden puolesta välipäivä, ja sateet jäävät torstainakin vähäisiksi. Sää alkaa sen sijaan tuolloin kylmetä reippaasti.

– Etelässä mennään tuolloin lähelle kymmentä pakkasastetta. Pohjoisessa pakkasta on yleisesti 20 astetta ja enemmänkin.

Viikonlopun ennuste on vielä vähän epävarma, mutta etelässä sää lauhtunee.

– Sen jälkeen on seuraava kylmeneminen edessä. Etelässä sää on lämpötilojen puolesta alkavalla viikolla siis melkoista vuoristorataa. Pohjoisessa pakkanen on ja pysyy. Loppuviikolla pakkasta voi olla Lapissa jopa 35 astetta, ellei enemmänkin.

Kylmät säät jatkuvat seuraavallakin viikolla

Kuukausiennusteessa Mäntykannas kehotti toissa päivänä eteläsuomalaisia nauttimaan lumesta nyt, koska se voi sulaa jo lähiviikkoina.

Uusimpien ennusteiden mukaan ensi viikon jälkeen ”numeerisessa säämallissa” ei kuitenkaan näy merkittävää lauhtumista.

– Eli tilanne vielä elää. Toki se (lämpeneminen) voi sieltä sitten kertarysäyksellä tulla, jos on tullakseen.