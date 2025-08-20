Alkaako auton ikkunoiden skrapaaminen jo? Tänne yöpakkaset pian osuvat

Sää on torstaina tavallista koleampi koko maassa.
Torstain lämpötilat ovat syyskuiset, kertoo meteorologi Aleksi Jokela.
Jokelan mukaan lämpötila on koko maassa noin viisi astetta matalammalla kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta.
– Siitä saamme syyttää pohjoisvirtausta, joka on kuljettanut kylmää ilmaa aina Keski-Eurooppaan asti, Jokela sanoo.
Kolea ja epävakaa sää jatkuu koko loppuviikon.
Yöpakkaset saapuvat
Pohjoisessa Suomessa saattaa esiintyä torstain vastaisena yönä yöpakkasia.
Päivällä lämpötilat kohoavat, mutta eivät yltä 20 asteeseen missään päin Suomea.
Torstaina on lämpimintä Itä-Suomessa, missä päästään hieman yli 15 asteen. Myös Etelä-Suomessa lämpötila on korkeimmillaan 15 asteen tuntumassa.
Myös länsirannikolla Pohjanmaalla torstai on kohtalaisen lämmin ja aurinkoinen, mutta Lapissa lämpötila jää alle 15 asteeseen.
Sadekuurot yleistyvät torstaina maan etelä- ja keskiosissa.
Sateet iskevät ensin etelään
Perjantaina matalapainealue tuo lisää sateita Etelä-Suomeen, kun taas pohjoisessa porottaa aurinko.
Lauantaina ja sunnuntaina sateet saavuttavat kuitenkin myös maan keski- ja pohjoisosat.