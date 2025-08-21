Yllätys säässä! Takakesä vaanii

Julkaistu 21.08.2025 10:54
Kaisa Kaarna

Syksyinen sää on hätistellyt, mutta säässä on tiedossa käänne lämpöisempään.

Meteorologi Liisa Rintaniemen mukaan lähipäivien lämpötilat ovat olleet matalia tähän vuodenaikaan nähden, mutta syksyä ei ole julistettu vielä alkaneeksi. 

Sää pysyy tulevina päivinä hyvin samanlaisena: alle 15 astetta ja kuurosateita ympäri Suomen. Rintaniemi huomauttaa, että yöt ovat jo kylmiä. Pohjoisessa on yöpakkasia ja etelässä hallaa. 

Mutta säähän on tiedossa Rintaniemen mukaan käänne: takakesä.

– Taitaa olla, että takakesä vaanii, Rintaniemi ennustaa.

Ensiviikon puolivälin tienoilla kuurosateet väistyvät ja ilma lämpenee hiljalleen. Pitkän ajan ennusteissa vilahtelee 20 asteen lämpötilojakin. 

Syyskuun ensimmäinen viikko on jopa tavanomaista lämpöisempi, joten pieni takakesä on todellinen. 

Katso yltä iloinen ennuste.

