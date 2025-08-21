Turistiopas kuoli paahtavassa helteessä Colosseumilla

Kuvituskuvassa ihmisiä Colosseumilla 8. elokuuta 2025, jolloin lämpötilat paikan päällä ylsivät noin 40 asteeseen.
Julkaistu 21.08.2025 15:28
Piia Turunen

Italialainen turistiopas kuoli vetäessään opastettua kierrosta Colosseumilla paahtavassa helteessä tiistaina, kertoo muun muassa The Guardian.

Roomassa työskentelevät oppaat vaativat nähtävyyksien kesäaukioloaikojen uudelleentarkastelua sen jälkeen, kun heidän 56-vuotias kollegansa Giovanna Maria Giammarino menehtyi tiistaina maailmankuulussa amfiteatterissa.

Giammarino oli ollut opastamassa turistiryhmää, kun hän sai epäillysti sydänkohtauksen ja menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta. 

Paikalla oli tapahtuma-aikaan ankara helle.

Turistioppaita edustava World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) oli varoittanut vain muutamaa viikkoa aiemmin, että äärimmäisten helteiden yleistyminen pitäisi ottaa huomioon ammattikunnan työskentelyssä.

Paikallisen AGTAn (Italy’s Certified Tour Guide Association) mukaan Giammarinon kuolema on osoitus oppaiden työn fyysisestä rasittavuudesta.

AGTAn kanta on, että viranomaisten pitäisi muokata Colosseumin aukioloaikoja vuoden kuumimpaan aikaan niin, että opastetut kierrokset voitaisiin järjestää varhain aamulla tai myöhään illalla.

Tällä hetkellä Colosseum on avoinna maaliskuun lopusta syyskuun loppuun kello 8.30–19.15. AGTA pidentäisi aukioloaikoja noin tunnilla molemmista päistä.

Aiheesta on uutisoinut myös Wanted in Rome.

