Sää jatkuu talvisena: Tiistaiksi pakkasvaroitus, torstaina pyryttää lunta

Sää lauhtuu uusimpien ennusteiden mukaan ensi viikolla osassa maata plussalukemiin, mutta tällä viikolla on luvassa vielä kipakkaa pakkasta ja lumisateita.

Ilmatieteen laitos on antanut pakkasvaroituksen huomiseksi tiistaiksi maan etelä- ja länsiosaan. Keskiviikkona varoitus laajenee edemmäs itään.

– Varoitus on annettu purevasta pakkasesta, eli pakkanen ei ole itsessään kauhean kireää, vaikka on toki kylmää, mutta kohtalainen tuuli saa ilman tuntumaan aseita kylmemmältä. Lämpötila on 20 pakkasasteen paikkeilla kireimmillään selkeillä alueilla, ehkä ylikin, MTV Uutisten meteorologi Joonas Koskela kertoo.