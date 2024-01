Suosikkijuontajan perhe värjötteli yöjunassa neljässä asteessa – seuraavassa hytissä ikkuna pysyi kiinni vain teippaamaalla

– Heti hytissä kuitenkin havaitsimme, että siellä on kylmä.

– Heräsin kahden aikaan yöllä ja huomasin lämpöä olevan enää vain neljä astetta. Lähdin kyselemään henkilökunnalta tilannetta ja vastaus oli, että veturi on hajonnut ja sähköongelmien vuoksi osa junasta on kylmänä. Samalla selvisi myös, että kahdesta vaunusta on öljylämmitin rikki.