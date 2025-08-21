Yöpakkaset saapuivat Suomeen – kelit nyt kuin syyskuussa

Tulevina öinä kylmä sää voi tuoda hallaa ja yöpakkasia Suomeen, kertoo Ilmatieteen laitos.
Keskiviikon ja torstain välisenä yönä hallaa mitattiin ympäri maata. Lämpötila laski lisäksi pakkasen puolelle Lapissa sekä Lappeenrannan Konnunsuon havaintoasemalla.
Kylmin lukema, –1,8 °C, mitattiin Muonion Oustajärvellä ja Kittilän Lompolonvuomassa.
Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa ylimmät lämpötilat ovat perjantaina 15 asteen molemmin puolin. Sadekuuroja esiintyy koko maassa, mutta Lapissa sää on hieman poutaisempaa.
Viikonloppuna viileys ja kuurosateet jatkuvat. Lauantaina sateet painottuvat ensisijaisesti maan itäosaan. Lännempänä on enimmäkseen poutaa.
Päivisin lämpötila kohoaa yleisesti 10–17 asteeseen, mutta Lapissa jäädään paikoin tämän alle.
Nämä lukemat ovat 3–6 astetta tavanomaista viileämpiä, ja etelässä vastaavia lämpötiloja mitataan tyypillisesti vasta syyskuun puolivälissä.
