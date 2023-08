Emma Kimiläinen kieltäytyi aluksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta – jätti kuitenkin ajatuksen muhimaan: "Kävi hassuja käänteitä"

Tanssisyksy on jälleen käsillä, kun Tanssii Tähtien Kanssa -suosikkiohjelma palaa televisioruutuihin uuden tuotantokauden voimin. Tulevalla TTK-kaudella tanssiparketille hyppää 11 tähtioppilasta, joista yksi on autourheilija Emma Kimiläinen .

– Sanoin, tämä kausi on selkeästi vähän epävarma, niin kysykää vielä uudestaan, jos on sellainen fiilis. Sain vähän väliä viestejä, mutta totesin, että ei vieläkään, kunnes ihan viime hetkellä olin, että okei, kyllä minä pääsenkin mukaan. Asiat olivat ratkenneet niin, että pystyin lähtemään, ja ajattelin, että kyllä minä pystyn hoitamaan kisahommat tässä samalla, hän kertoo.

– Olen tottunut myös hyvin erilaiseen liikuntaan, liikuntapohjani ei ole kovin luova, päinvastoin. Kun urheilen, niin se on aika staattista ja paikallaan olevaa, ei esittävää taidetta, jossa pitäisi miettiä, missä asennossa pää on tai minkälainen ilme on, hän kertoo.