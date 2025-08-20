Uuden Salkkarit-näyttelijän ääni voi olla monelle entuudestaan tuttu – päätyi sarjaan Monika Lindemanin ansiosta

Marko Nurmi on Salatut elämät -sarjan uuden roolihahmon, poliisi Tatu Vären takana.

Marko Nurmi, lempinimeltään Makke, on uusi Salatut elämät -näyttelijä, joka hyppää sarjassa uuden hahmon Tatu Vären saappaisiin.

Tatu Väre on poliisi joka työskentelee Linda Eerikäisen (Monika Lindeman) työparina. Sarjassa Vären ja Kalle Laitelan (Pete Lattu) välille syttyy säpinää.

Nurmen mukaan hänen roolihahmonsa on huumorintajuinen sekä maanläheinen veikko, eikä "ainakaan vielä kovin poukkoileva".

– Ei ole vielä ainakaan lähtenyt kovasti laukalle, että onko hän paha vai hyvä vai mitä hän on, Nurmi nauraa.

Ensimmäistä kertaa työurallaan Nurmi pääsee näyttelemään homoseksuaalia hahmoa.

– Se alkuun toi jännittäviä fiiliksiä, että miten lähden tekemään sitä. Mielestäni se on jo mennyt aika kivasti Kallen kanssa.

35-vuotias Nurmi kertoo olevansa pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva innokas moottoriurheilun ystävä, ja myös Puolustusvoimien moottoripyörälähetti. Hän asteli viime vuonna avioliiton satamaan puolisonsa Anna-Sofian kanssa.

Marko Nurmi on intohimoinen moottoriurheilija, joka vietti kesänsä aktiivisesti muun muassa karting-kisoissa.Aino Haili / MTV

Nurmi valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2018. Sen jälkeen Nurmi meni töihin Lahden kaupunginteatteriin, jossa vierähti kaksi vuotta.

– Tein aika paljon musikaalirooleja, mutta myös puherooleja. Noin neljä näytelmää per vuosi tehtiin niiden kahden vuoden aikana. Sitten tuli korona-aika, kun sopimukseni Lahdessa päättyi, ja olen sittemmin tehnyt paljon muutakin. Spiikkaan kotona paljon, minulla on kotona spiikkistudio, ja harrastan myös valo- sekä videokuvausta, niin sillä saralla olen myös työllistynyt Lahden jälkeen.

Lahden lisäksi Nurmi on työskennellyt Mikkelin ja Porin kaupunginteattereissa. Nurmi on myös tuttu näky Katsomon draamasarjasta Made in Finland, jossa kerrataan matkapuhelinvalmistaja Nokian vaiheista.

Myös Nurmen ääni saattaa olla monille entuudestaan varsin tuttu: hän on ollut muun muassa Fazerin mainosten ääni. Lisäksi Nurmi on vaikuttanut työllään sosiaali- ja terveysalallakin.

– HUS:lla on tämmöinen ADHD-applikaatio, niin olen tavallaan sen kertojaääni.

Kurssin kautta Salkkareihin

Salatut elämät -sarjaan Nurmi päätyi koekuvausten kautta. Hän kertoo hakeneensa sarjaan useampaan otteeseen ja halunneensa erityisesti lisää kokemusta kameratyöskentelystä.

Nurmi hakeutui myös kurssille, jossa harjoiteltiin kameratyöskentelyä. Kurssia veti juuri Salkkarit-konkari Monika Lindeman.

– Tutustuimme siellä ja olimme Instagram-kavereita, ja olin sanonut siellä kurssilla, että jos tulee jotain rooleja, niin olisin kyllä kiinnostunut. Sitten hän pisti minulle kerran viestiä, että nyt haetaan Salkkareihin, ja minähän sitten heti pistin viestiä, että olisin kiinnostunut tästä.

Monika Lindeman on ollut Marko Nurmelle suuri tuki sekä mentori Salkkareiden kulisseissa.Aino Haili / MTV

Useiden hakuvaiheiden jälkeen Nurmi tuli valituksi rooliin. Hän kertoo seuranneensa sarjaa erityisesti sen alkuaikoina. Nurmi oli itse 9-vuotias, kun Salkkarit alkoivat.

– Ensimmäiset 5 vuotta seurasin ihan säännöllisesti. Aina, kun meillä oli futistreenit piti sieltäkin päästä nopeasti kotiin katsomaan Salkkareita. On ollut koukuttava sarja omassa lapsuudessa ja nuoruudessa.

Nurmen suosikkihahmot ylitse muiden ovat olleet Ismo Laitela (Esko Kovero), Ulla Taalasmaa (Maija-Liisa Peuhu) sekä Kari Taalasmaa (Tommi Taurula). Tunnelmat olivat jännittävät, kun Nurmi pääsi ensimmäistä kertaa näyttelemään sarjan konkareiden rinnalla. Peuhu jäi pois Salkkareista vuonna 2024, mutta Kovero ja Taurula hahmoineen ovat yhä mukana.

Varsinkin Ismon tapaaminen roolihahmona oli Nurmen mukaan erityisen kutkuttavaa.

– Emme ehtineet kuin kätellä ja sanomaan omat nimemme, ja sitten jo vedettiin kohtausta purkkiin hahmoissa.

Salkkareissa työyhteisön lisäksi Nurmi on nauttinut työn rytmistä: toisin kuin teatterityössä, Salkkareista pääsee useimmiten illaksi kotiin. Toisaalta tahti on tiukempi: teatterissa sama asia voi olla työstössä viikko- tai jopa kuukausitolkulla, kun taas Salkkareissa käsikirjoitukset on hallittava paljon nopeammin.

Kaikin puolin työskentely Salkkareissa on tuntunut antoisalta ja mukavalta.

– Vaikka kyllä ajattelin, että tämä työ voi olla myös tosi stressaavaa, kun aina tehdään joka päivä uutta kohtausta ja päivät voivat olla myös hyvin pitkiä. Se on kyllä yllättänyt, että tunnen ottaneeni tämän kaiken ihan hyvin haltuun, vaikka alkuun se jännittikin tosi paljon, että miten sopeudun tähän työrytmiin. Yllättäen se on mennyt tosi hyvin!

Roolihahmossaan Nurmi pitää erityisesti siitä, että Tatu Vären ja Linda Eerikäisen välillä nähdään paljon naljailua – hyväntahtoista sellaista. Nurmi kertoo, että Salkkareihin rutinoituneen Lindemanin rinnalla oli hyvin helppoa lähteä työskentelemään.

Lindeman on Nurmen mukaan muun muassa opettanut hänelle, miten näyttelijä pystyy vaikuttamaan omalla suorituksellaan leikkaajan työhön sekä helpottamaan sitä.

– Hän on osannut ohjata minuakin siinä kuvaustilanteessa monin tavoin.

– On ollut erilainen työtapa, jossa täytyy ottaa huomioon monia asioita. Teksti on omaksuttava tosi nopeasti ja sen vedon olisi oltava suht samanlainen eri ottojen välillä, jotta se leikkaantuisi kivasti. Tavallaan sekin jännitti aluksi, mutta Monikan kanssa on ollut todella helppoa tehdä, sillä hänellä on niin paljon kokemusta ja hän voi olla sellaisena mentorina siinä samaan aikaan.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.