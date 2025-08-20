Michelle Williams sai neljännen lapsensa sijaissynnyttäjän avulla

Näyttelijä Michelle Williams ja hänen aviomiehensä Thomas Kail saivat kolmannen yhteisen lapsensa sijaissynnyttäjän avulla.

Näyttelijä Michelle Williams, 44, ja hänen aviomiehensä teatteriohjaaja Thomas Kail, 48, ovat saaneet perheenlisäystä.

Williams vahvisti, että pariskunta toivotti tervetulleeksi kolmannen yhteisen lapsensa sijaissynnyttäjän avulla.

Kaksikolla on kaksi lasta jo entuudestaan: Hart, 5, ja vuonna 2022 syntynyt vauva. Williamsilla on myös 18-vuotias tytär Matilda, jonka isä on edesmennyt näyttelijä Heath Ledger.

Williams ylisti sijaissynnyttäjäänsä Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassa 18. elokuuta.

– Minun täytyy antaa iso käsi Christinelle. Koska tämä viimeisin vauva ei tullut minun kehoni kautta, mutta pienen tyttömme ihme on Christinen ansiota, Williams sanoi.

Hän jatkoi kertomalla yksityiskohtaisesti, miten hän ja hänen miehensä hoitavat kotona kolme alle 5-vuotiasta lasta.

– Se menee hyvin. On vain todella kiireistä, ja yritän löytää tasapainon työn ja yksityiselämän välillä. Kuulen, että monet ihmiset puhuvat itsestä huolehtimisesta, ja mietin vain, että milloin. Koska olen työssäkäyvä äiti ja minulla on jo syyllisyyttä, enkä halua viedä heiltä enempää aikaa. Mutta ymmärrän, että minun on pidettävä pyörät pyörimässä, Williams sanoi.

Williams näyttelee syöpään kuolevaa naista huhtikuussa Hulu-suoratoistopalveluun julkaistussa Dying for Sex -draamakomediassa.

Hän ei aluksi nähnyt itseään sarjan pääosaroolissa, mutta jälkeenpäin ajateltuna hän on sitä mieltä, että juuri tämä rooli oli sen kaiken arvoinen, että hän oli hetken kaukana New Yorkista ja lapsistaan kuvauksissa Los Angelesissa.

– Kun sinulla on pieniä lapsia, alat miettiä, kuinka paljon aikaa vietät poissa heidän luotaan. En siis tee paljon töitä, mutta haluan silti tehdä töitä, Williams selvensi.

Matilda oli kaksivuotias, kun hänen isänsä Heath Ledger kuoli alkuvuodesta 2008. Ledger ja Williams olivat eronneet neljä kuukautta ennen traagista kuolemaa.

Lähde: E News