Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmon murjotut kasvot järkyttävät

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjassa Gunnar yllättää Taalasmaat ehdotuksellaan. Salla on ehdottomasti ajatusta vastaan.

Jiri ja Kristian hämmästyvät mainoskuvauksissa, kun valokuvaaja kertoo mainoskampanjan idean.

Linda pitää uudesta työparistaan. He saavat Henrikin puhelimen sijaintitiedot, mutta ketään ei näy paikalla.

Vangit käyvät Joannan päälle. Joannaa tapaamaan tulleet Linda ja Marianna kauhistuvat, kun näkevät tämän murjotut kasvot.

Jiri kehottaa Noelia puhumaan Danielan kanssa. Noel menee kotiin kukkakimpun kanssa, mutta ei löydä Danielaa.

Lasse ilmoittaa, että aikoo myydä osuutensa Amandasta.

Daniela ja Kristian avautuvat parisuhdemurheistaan ja saavat tukea toisiltaan.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla 11. elokuuta alkaen.